Choque entre uniformados y contrabandistas deja una mujer herida en Charaña







30/01/2019 - 18:03:32

La Paz, (ABI).- El comandante general de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, informó el miércoles que una mujer resultó herida en un confuso choque entre uniformados y contrabandistas en la localidad de Charaña, Oruro.



Explicó que la madrugada del miércoles un camión con mercadería de contrabando habría intentado burlar el control de efectivos militares con el apoyo de un grupo de vecinos de Charaña, que habrían utilizado petardos contra los uniformados.



En esas circunstancia, Nancy Condori Flores, de 22 años, sufrió una herida en el abdomen.



"La misma ha sido evacuada a un centro médico donde se la estabilizó, esta persona se encuentra herida y en recuperación. No sabemos exactamente la relación de los hechos, el caso está en investigación", dijo Delgado en una conferencia de prensa.



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo que ese hecho se habría suscitado en medio del ingreso de mercadería de contrabando proveniente de Chile.



"No tenemos ningún reporte de que se habría cercado algún puesto militar, no hay personas detenidas", complementó.