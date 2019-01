López Obrador llama hipócritas a las calificadoras de riesgo por bajar la perspectiva crediticia de Pemex







30/01/2019 - 17:49:35

RT.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la calificación crediticia otorgada por la agencia Fitch Ratings a Petróleos Mexicanos (Pemex), al considerar que la calificadora no tomó en cuenta los resultados del plan contra el robo de gasolina y el combate a la corrupción.



En este sentido, el mandatario mexicano dijo que la petrolera mexicana "es mejor que en los últimos 30 años, porque su principal problema era la corrupción". Además, acusó de "hipócritas" a las calificadoras y consideró que la nota fue utilizada como un intento de desprestigiar a su Gobierno.



La calificación cuestionada



El pasado 29 de enero, Fitch redujo la calificación creditica para deuda extranjera de Pemex de BBB+ a BBB-, lo cual deja a la petrolera mexicana al borde de perder el grado de inversión, al convertir la emisión de su deuda en "bonos basura" para los mercados internacionales.



"El deterioro del perfil crediticio individual de Pemex es principalmente el resultado de una distribución excesiva de fondos al Gobierno mexicano", dijo Fitch en un comunicado.



"Como resultado, el balance general de la compañía se ha debilitado constantemente, con un crecimiento significativo en la deuda y capital contable negativo desde 2009", agrega Fitch en el documento.



Debido a la difícil situación financiera de Pemex, el Gobierno de López Obrador aumentó el presupuesto de la empresa en 3.700 millones de dólares para 2019.



Asimismo, la Secretaría de Hacienda anunció, el lunes 28 de enero, beneficios fiscales para la petrolera mexicana, que podrían generar recursos por 3.469 millones de dólares en 2024. Estos recursos se destinarían a fortalecer las inversiones en exploración y producción de petróleo.



Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para que la calificadora mejorara sus perspectivas de solvencia en inversión para Pemex. "La medida recientemente anunciada por el gobierno mexicano para apoyar a Pemex no es suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio individual de la compañía", señaló Fitch.



La respuesta de Obrador



Al ser cuestionado sobre la baja calificación crediticia a la compañía, López Obrador respondió que Fitch no tomó en cuenta los cambios y la intervención realizada por su Gobierno para rescatar de la quiebra a la petrolera mexicana.



"Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que no llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex...Y eso fue lo que produjo la caída de la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice", dijo el presidente.



"Tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral, en el país, al interior del país, la gente se siente orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción. En el mundo somos un ejemplo por lo que estamos haciendo", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 30 de enero.



Al presentar cifras sobre el robo de gasolina, que va a la baja en México, López Obrador agregó: "¿Cuándo se había visto esto? ¿La calificadora ha tomado en cuenta, como dicen los tecnócratas, esta variable?", cuestionó.



Pero el tono de las críticas contra la baja calificación crediticia de Pemex fueron más allá, pues el presidente también consideró que a los "tecnócratas" que impulsaron el modelo neoliberal en México no les gustan los cambios que su Gobierno está impulsando para rescatar a la industria petrolera.



"Tecnócratas corruptos se encargaron de destruir Pemex, pero el pueblo de México decidió un cambio para acabar con la corrupción, para rescatar a Pemex", afirmó.



"Los inversionistas con ética saben bien que es una empresa sólida", concluyó.