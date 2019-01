Venezolanos salen a las calles en busca del cambio







30/01/2019 - 17:46:33

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado se unió a los venezolanos en la convocatoria de tomar por dos horas la calle este miércoles y así apoyar la entrada de ayuda humanitaria en el país.



"Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy donde niños de 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacado de sus hogares, maltratados, amenazados", indicó Machado al referirse a las denuncias de organizaciones de derechos humanos de la detención de menores de edad durante las protestas de este mes.



La también coordinadora del movimiento político Vente Venezuela, indicó que las movilizaciones de este 2019 no son iguales que las vividas en 2017. "Y a los venezolanos no nos tienen que explicar, es instituto, porque hoy la comunidad internacional, los factores relevantes, no están pidiendo que Nicolás Maduro cambie sus políticas (...) entendió que ante un estado criminal hay que desmontarlo", afirmó Machado.



El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acompañó la protestas convocada por la oposición para este miércoles desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas



Desde la institución educativa, reiteró que "la prioridad de agilizar los trámites para que finalmente llegue al país la ayuda y atender la crisis que cada día se agrava".



Detalló que el próximo viernes 1ro de Febrero la Comisión especial del Parlamento y las ONG informarán sobre todo lo que será el ingreso de la ayuda humanitaria internacional.



"Una vez más se demostró que hay unión, fuerza y organización, con todas las manifestaciones pacíficas que se dieron hoy en todo el país", indicó.



A la 1:30 p.m de la tarde (hora local), el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que la manifestación convocada para este miércoles duraría hasta la 2:00 p.m.



A través de su cuenta de Twitter, el también presidente de la Asamblea Nacional indicó: "Hoy 30 de enero los venezolanos salimos nuevamente a alzar nuestra voz, a reencontrarnos en las calles y demostrar que podemos cambiar nuestro país. ¡Importante! A las 2:00 pm todos levantamos en paz nuestra protesta cantando el himno nacional".



Guaidó, se juramentó presidente de su país el 23 de enero (2019), dos semanas después que el presidente Nicolás Maduro asumiera un segundo mandato, y después que la AN argumentara que la elección de mayo de 2018 que Maduro ganó, no fue justa porque a la mayoría de los candidatos de la oposición se les impidió participar o fueron boicoteados.



La AN, de mayoría opositora, alega que bajo la Constitución de Venezuela, la presidencia está vacante y por tanto, el jefe de Parlamento tiene derecho a asumir el cargo de presidente interino.