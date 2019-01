EE.UU. advierte a banqueros y comerciantes no hacer negocios con Maduro





30/01/2019 - 17:41:28

VOA.- El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, advirtió el miércoles a banqueros y comerciantes sobre las medidas económicas en curso contra Venezuela, y los instó a no negociar con activos en manos del presidente en disputa Nicolás Maduro.



El mensaje de Bolton en su cuenta en Twitter llega en medio de la creciente presión que ejerce el gobierno del presidente Donald Trump sobre Maduro y de respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



"Mi consejo para los banqueros, corredores, comerciantes, facilitadores y otros negocios: no comerciar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que son robados del pueblo venezolano por la mafia de Maduro. Estamos dispuestos a seguir actuando", escribió Bolton.



La advertencia de Bolton llega poco después de la llamada de Trump a Guaidó el miércoles, en la que felicitó al jover líder opositor por haberse declarado presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero de 2019, después que la Asamblea Nacional, que Guaidó lidera, acusó a Maduro de haber usurpado la presidencia dos semanas antes, cuando juramentó a un segundo período tras declararse ganador de las elecciones de Mayo de 2018.



Los parlamentarios argumentan que esas elecciones no fueron justas porque a la mayoría de los candidatos de la oposición se les impidió participar o fueron boicoteados. La AN alega que por tanto, bajo la Constitución de Venezuela, la presidencia está vacante, y el jefe de Parlamento tiene derecho a asumir el cargo de presidente interino.



En Venezuela, Maduro envió un mensaje a los estadounidenses, en el que les pide que impidan el avance de lo que cataloga como la "injerencia" del gobierno de Trump en los asuntos de Venezuela y tilda a funcionarios como Bolton de "extremistas".



Las sanciones de Estados Unidos



Estados Unidos impuso fuertes sanciones a la industria petrolera de Venezuela el lunes, buscando cortar la principal fuente de ingresos del presidente Nicolas Maduro.



Las sanciones limitan las transacciones entre compañías estadounidenses que hacen negocios con Venezuela a través de compras de petróleo crudo y ventas de productos refinados. Sin embargo, aún no queda claro cómo se implementarán.