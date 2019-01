Cuentas congeladas: Morales dice que quieren adueñarse del petróleo de Venezuela







30/01/2019 - 17:37:18

Challapata, (ABI).- El presidente Evo Morales recordó el miércoles que Estados Unidos (EEUU) invadió en los últimos años países petroleros en nombre de la democracia y supuesta defensa de los derechos humanos, argumentos que ahora utiliza -dijo- para justificar una posible intervención a Venezuela.



"Toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano, está amenazado. Quieren adueñarse de su petróleo los norteamericanos", dijo en un acto público.



Morales señaló que Afganistán, Irak, Libia y Siria, ricos en depósitos de petróleo y gas natural, fueron intervenidos militarmente producto de los intereses económicos y políticos de EEUU "so pretexto de democracia, so pretexto de derechos humanos (...), so pretexto de lucha contra el narcotráfico".



"A veces bombardean, a veces boicotean económicamente para adueñarse de los recursos naturales", agregó el mandatario boliviano en momentos en que Venezuela afronta un plan de asfixia económica que ejecuta EEUU para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de su país.



Washington presiona a Caracas congelando todos los fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA en EEUU, cortando la principal fuente de ingresos de Venezuela.



La intervención "resuelve los problemas sociales", manifestó Morales, dejando en claro que "la democracia son elecciones y no golpes, no intervenciones militares".