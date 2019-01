Presidentes de cámaras legislativas afirman que renuncia de Sandóval al TSE no genera crisis





30/01/2019 - 17:34:04

La Paz, (ABI).- Los presidentes de las cámaras de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda, afirmaron el miércoles, en una conferencia conjunta, que la renuncia de la vocal Dunia Sandóval al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no genera crisis en el funcionamiento institucional de ese Órgano Electoral.



"Se garantiza el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, y esto no genera una crisis en el funcionamiento institucional y mucho menos en la sala plena", indicó Salvatierra.



La renuncia de Sandóval fue conocida esta jornada, quien remitió una carta a la Vicepresidencia del Estado, con todos los argumentos que la obligaron a tomar esa determinación.



Según la misiva, Sandóval se alejó de la institución por desacuerdos en determinaciones que asumió el Órgano Electoral que van contra su ética profesional y democrática.



La vocal también dio a conocer su rechazó al trabajo del Órgano Electoral, sobre todo porque la institución adelantó la realización de las elecciones primarias para esta gestión, en el marco de la Ley de Organizaciones Política.



Salvatierra aseguró que la elaboración de esa norma fue iniciativa del TSE y no del Movimiento Al Socialismo (MAS) como se quiere hacer ver.



"En junio de 2018 presentan la Ley de Organizaciones Políticas formalmente a la Asamblea Legislativa y aquí quiero desmentir categóricamente lo que manifestó la vocal Sandoval, porque existen notas de prensa de agosto de 2018, donde la expresidenta del Tribunal, Katia Uriona afirma que técnicamente es viable la realización de elecciones primarias, pero no obligatorias", recordó.



La legisladora aseguró que las "declaraciones" de Sandoval demuestran una posición política de carácter personal.



Por su parte, Borda afirmó que de la lectura atenta de la carta de Sandóval se advierte que existe una postura político partidaria que impide su ejercicio como vocal del TSE, ya que recordó que quien está en el Órgano Electoral debe ser una persona totalmente "imparcial", sin ninguna postura política partidaria.



"Ahora la población tiene que estar tranquila, porque garantizamos el funcionamiento del Órgano Electoral, ya que la renuncia no rompe el concepto de institucionalidad y este seguirá trabajando como lo ha hecho hasta el día de hoy", remarcó.