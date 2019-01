Bolivia cursó invitación a Brasil para continuar ejecución del tren bioceánico







30/01/2019 - 13:14:30

La Paz, (ABI).- El coordinador de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, Ariel Torrico, informó el miércoles que se cursaron las invitaciones al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro para que defina las autoridades que retomarán las videoconferencias, en las que también participa Perú, cuyo objetivo es ver detalles sobre la ejecución del tren bioceánico de integración.



Según Torrico, hasta la fecha no se recibió una respuesta oficial del gobierno de Brasil, pero sí una solicitud de "plazo adicional" para responder a la convocatoria que hizo el país, tomando en cuenta que todavía se encuentran en transición administrativa tras la posesión de Bolsonaro.



"Hemos mandado las invitaciones, lamentablemente no hay una respuesta oficial de Brasil de cuáles son los nuevos funcionarios designados a continuar el trabajo que se realiza. Nosotros hacemos las convocatorias de las videoconferencias, también abiertas, todavía no nos han confirmado, nos han solicitado que nos den un plazo adicional dado de que es menos de un mes de la posesión del presidente Bolsonaro y todavía están haciendo una transición administrativa", dijo a los periodistas.



Torrico indicó que la convocatoria de Bolivia incluye conocer los nombres de las autoridades de Brasil que continuarán el trabajo que se inició, junto a Perú, Paraguay y Uruguay, para la ejecución del tren bioceánico.



Por otra parte, dijo que la semana pasada se sostuvo una reunión con autoridades peruanas en el puerto de Ilo, donde ambas partes expresaron su predisposición para continuar con el tendido de las vías férreas que forman parte del tren bioceánico, en sus respectivos países.



Adelantó que se espera realizar, la primera quincena de febrero, la próxima videoconferencia sobre el tren bioceánico, en la que se prevé también la participación de Brasil.