MAS fustiga a Sandoval, la acusa de mentir y tener inclinación política







30/01/2019 - 13:11:26

Erbol.- Los presidentes de las cámaras legislativas arremetieron contra Dunia Sandoval, por las relevaciones que hizo en su carta de renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La acusaron de mentir y tener una inclinación político-partidaria.



En su nota de renuncia, Sandoval recordó, por ejemplo, que ella fue una de las disidentes en la decisión de habilitar la repostulación de Evo Morales. También señaló que la decisión de la Sala Plena era hacer las Elecciones Primarias en 2024, pero lamentó que se haya impuesto una aceleración para implementarlas este 2019. Asimismo señaló que no fue escuchada por la mayoría del TSE cuando pidió cancelar las Primarias y que se remita el la denuncia de la encuesta a la Fiscalía.



Adriana Salvatierra acusó a Sandoval de mentir respecto a la aceleración de plazos para realizar las Elecciones Primarias. La presidenta del Senado recordó que el año pasado, la entonces presidenta del TSE, Katia Uriona, había señalado que era posible hacer las Primarias en 2019.



Según Sandoval en su carta de renuncia, la Sala Plena del TSE definió expresamente la aplicación progresiva de las Elecciones Primarias hasta 2024, lo cual se refleja en el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que presentó el Tribunal Electoral al Legislativo, que en su disposición transitoria tercera señalaba que “la elección de candidaturas del binomio presidencial se implementará de manera progresiva, cómo máximo antes de las elecciones generales 2024”.



En los antecedentes de este tema, se sabe que el MAS usó sus dos tercios en la Asamblea Legislativa para modificar el proyecto enviado por el TSE y aprobar que las Primarias se hagan en 2019, a pesar del rechazo de la oposición, que denunciaba al oficialismo por intentar usar estas elecciones para legitimar la postulación de Evo Morales.



El 23 de agosto de 2018, antes de aprobarse la Ley, el TSE emitió un comunicado en el cual señala que era inviable llevar adelante las Primarias en enero 2019, como pretendía el MAS. El oficialismo insistió y el 30 de agosto, una semana después, el Tribunal Electoral declaró que, después de un análisis, era viable hacer las Primarias.



Salvatierra usó el pronunciamiento del 30 de agosto del TSE para afirmar que es “absolutamente falso” la aceleración de plazos que habla Sandoval.



“¿Por qué miente la vocal?”, cuestionó Adriana Salvatierra. “Nos parece que esas declaraciones (de Sandoval) son, cuando menos, pueden ser consideradas como una falta a la verdad”, recalcó.



La acusan de tener una posición política



En su carta de renuncia, Sandoval hace referencia a que fue disidente en la habilitación de Evo Morales, porque observó una colusión entre el referendo del 21 de febrero de 2016 y la sentencia constitucional 084/2017.



Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, sostuvieron que con esa carta Sandoval manifestó una posición política que ya no es compatible con el cargo de vocal electoral, que debe ser imparcial.



“De la lectura atenta de la carta de la renuncia de la señora Dunia Sandoval, se advierte en nuestro criterio que existe posturas político partidarias que impiden definitivamente el ejercicio como Tribunal Electoral”, dijo Borda.



El diputado señaló que para ser miembro del Tribunal Electoral una persona debe ser “totalmente Imparcial sin ninguna postura política partidaria”, pero en el caso de Sandoval ellos advirtieron que sí había una inclinación.



No se elegirá reemplazante



Salvatierra aclaró que de acuerdo a la Ley del Órgano Electoral, no es necesario que se elija un reemplazante de un vocal del TSE mientras haya quórum, lo cual se cumple con los seis miembros de la Sala Plena que aún continúan en Sala Plena.