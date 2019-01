Renuncia: Vocal Sandoval dice que el TSE priorizó la repostulación y el adelantamiento de las Elecciones Primarias







30/01/2019 - 12:54:13

Erbol.- Dunia Sandoval renunció este miércoles al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que le es imposible continuar después de haber advertido un cambio de enfoque en la entidad, además que está en desacuerdo con decisiones contra su ética democrática.



Sandoval junto a Antonio Costas fueron los disidentes a la decisión de habilitar a Evo Morales como candidato.



“En los últimos meses ha sido difícil, y en este momento ya es imposible al realizar mi trabajo al interior del TSE, al menos no con la misma dedicación y responsabilidad con la cual venía trabajando. Esto debido a los cambios de enfoque de administración del TSE expresada a través del renuncias y despidos que son de conocimiento público. Me encuentro en una situación de desacuerdo en varias determinaciones importantes que van contra mi ética profesional y democrática. Esta situación de aislamiento laboral me impide tomar decisiones dentro del TSE, por lo tanto ya no es posible seguir ejerciendo mis funciones como vocal”, escribió.



Entre las decisiones que cuestionó están los casos de la repostulación, la encuesta publicada por el Gobierno y el adelantamiento de las Elecciones Primarias.



Respecto a las Primarias, recordó que la decisión de la Sala Plena del TSE era llevarlas adelante desde el 2024, pero se impuso adelantarlas a 2019. Lamentó que la Ley de Organizaciones Políticas se haya instrumentalizado y que además, por errores de reglamento, no se haya permitido más de un binomio en cada partido.



“Ahora que me retiro del puedo decir que lamento mucho que un proyecto que provino de la deliberación democrática se haya instrumentalizado para acelerar los tiempos electorales y que no haya producido el efecto que se proponía de democratización interna de las organizaciones políticas. Menos todavía cuando no pudieron inscribirse las facciones internas dentro de los partidos por errores en la reglamentación de las elecciones primarias”, señaló.



Señaló que ella también propuso un proyecto de ley para suspender las Primarias, pero su posición fue minoritaria.



En su carta, recordó también que fue disidente a la habilitación de dos candidatos, por la colisión que había entre el referendo del 21de febrero de 2016 y la sentencia del Tribunal Constitucional 084/2017.



Asimismo, se refirió al caso de la encuesta publicada por el Gobierno y que fue denunciada por la oposición. Reveló que ella había pedido derivar el caso al Ministerio Público, cumpliendo la Ley del Régimen Electoral respecto a las prohibiciones, pero tampoco fue escuchada por la mayoría del TSE.



Sandoval es la tercer vocal que renuncia al TSE. Antes fue José Luis Exeni y Katia Uriona.