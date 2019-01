Estados Unidos: Advierten temperaturas de hasta -50°C







30/01/2019 - 12:46:35

Infobae.- Un frío extremo se cierne en torno a la región centro-occidental de Estados Unidos luego de una feroz tormenta invernal que arrojó una espesa capa de nieve sobre el área, y las autoridades están exhortando a la población a tomar medidas de precaución.



Tanto en Chicago como en Minneapolis las clases fueron canceladas para el miércoles cuando se vaticinan unas temperaturas gélidas no vistas desde hace un cuarto de siglo.



"Eso es algo muy peligroso. Es una situación en que una persona puede sufrir hipotermia en pocos minutos o incluso en pocos segundos", dijo Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima.



Las temperaturas empezarán a caer estrepitosamente el martes, pero el miércoles será el peor día. En el norte de Illinois el termómetro indicará -48 grados Centígrados (-55 Fahrenheit), algo que según el Servicio Meteorológico Nacional "podría ser mortífero".



Según el NWS, un "frío extremo y peligroso está previsto desde las Planicies del norte hasta los Grandes Lagos con mínimas de entre -30ºC y -40ºC, con ráfagas heladas de -50ºC".



En Minnesota las temperaturas caerán a -34° C (-30° F ) aunque con el viento se sentirá a 51 grados centígrados bajo cero (60 grados Fahrenheit bajo cero).



En Milwaukee se vaticina un frío de -33° C (-28° F) que con el viento se aproximará más a -45° C (-50° F). Ello superaría al récord actual, de -32° C (-26° F) experimentado en 1996.



"Eso no es simplemente inusual, estamos hablando de 40 grados por debajo de lo normal. Si piensas en ello un poco, es realmente asombroso", dijo Hurley.



El aire gélido se debe al súbito calentamiento de la atmósfera justo encima del Polo Norte. Una corriente de aire caliente desde Marruecos el mes pasado provocó un alza en las temperaturas del aire en el Polo Norte. Ello partió en trozos al vórtice polar y esos fragmentos comenzaron a migrar, dijo Judah Cohen, experto del Instituto de Estudios Atmosféricos y Ambientales.



Uno de esos vectores polares fue el que causó las temperaturas gélidas que esta semana están agobiando al centro-occidente de Estados Unidos.



En Chicago, el Zoológico de Brookfield cerró por temor a que el frío lastime a sus animales o empleados, apenas la cuarta vez que eso ocurre en los 85 años que ese parque tiene de fundado.



En el Aeropuerto Internacional O"Hare de Chicago, la temperatura más alta será de -25° C (-14° F), lo que superará el récord establecido el 18 de enero de 1994.