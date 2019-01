Trump dijo que Maduro está dispuesto a negociar tras sanciones de EE.UU.







30/01/2019 - 12:39:08

VOA.- El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, estaría dispuesto a negociar tras las recientes sanciones estadounidenses y reiteró a los estadounidenses la advertencia de viaje al país sudamericano.



A través de su cuenta de Twitter, Trump citó la persecución que está sufriendo el presidente encargado, Juan Guaidó y la marcha masiva convocada para este miércoles para presionar a Nicolás Maduro.



Guaidó ha llamado a paros en todo el país, un día después que el gobierno en disputa que lidera Maduro prohibió su salida del país y canceló sus cuentas bancarias mientras lo investigan. La medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima corte venezolana del lado de Maduro, parece en represalia por las sanciones de EE.UU., contra la estatal PDVSA.



"(Nicolás) Maduro está dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela luego de las sanciones de EE. UU. y el recorte de los ingresos del petróleo. Guaidó está siendo el blanco de la Corte Suprema de Venezuela. Se espera una protesta masiva hoy. Los estadounidenses no deben viajar a Venezuela hasta nuevo aviso", escribió Trump en Twitter temprano el miércoles.



Trump reiteró apoyo a Guaidó durante llamada



La Casa Blanca informó el miércoles que el presidente Trump realizó una llamada a Guaidó, a quien felicitó.



"El presidente Donald J. Trump habló hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su histórica asunción de la presidencia y para reforzar su firme apoyo (...) a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia", indicó la Casa Blanca en un breve texto.



La nota indicó que Guaidó agradeció el apoyo de Trump y "destacó la importancia de las grandes protestas en todo el territorio de Venezuela contra Maduro, que se realizarán hoy y el sábado".



A su vez, informó la Casa Blanca, ambos líderes "acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela"



En su cuenta en Twitter, Guaidó agradeció la llamada y el apoyo del presidente Trump.



La advertencia de Trump a los estadounidenses para que no viajen llega tras el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU (OACDH), con sede en Ginebra, según el cual más de 40 personas han muerto y centenares han sido detenidas en Venezuela durante la última semana de protestas contra Maduro.



Trump pareció aludir en su tuit a una entrevista realizada por la agencia rusa RIA a Maduro, divulgada el miércoles, donde aseguró que está abierto al diálogo con el presidente estadounidense y con los opositores de su país.



En la misma entrevista, Maduro acusó a Trump de haber ordenado su muerte al gobierno de la vecina Colombia. Maduro también rechazó los llamados a realizar elecciones anticipadas y dijo que aún no se ha ordenado el arresto de Guaidó.



La entrevista de RIA llega en momentos en que es cada vez más tensa la situación en Venezuela. Las manifestaciones previstas para el miércoles buscan presionar a Maduro a que negocie su salida del poder.



Y sobre este tema la Voz de América entrevistó al legislador republicano por Florida, Mario Díaz Balart, quien aseguró que "la única negociación posible con Nicolás Maduro es cuando y como dejará el gobierno".



"El régimen está en su etapa final", ha dicho Guaidó, cuyo gobierno interino es respaldado por EE.UU., la mayoría de los países de la región y naciones europeas.



En su cuenta en Twitter, el joven líder opositor llamó a manifestarse "pacíficamente".



En un segundo mensaje, Guaidó reiteró su hoja de ruta para conseguir el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El plan incluye lo que define como cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.