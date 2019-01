EE.UU. enviará miles de militares más a la frontera con México







30/01/2019 - 12:36:08

RT.- El secretario interino de Defensa de EE.UU., Patrick Michael Shanahan, anunció este martes que enviarán "miles" de tropas adicionales en la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza en las labores de seguridad.



Shanahan informó que el ejército estadounidense apoya al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su reciente solicitud de una extensión de la misión del Pentágono en la frontera con "varios miles" de militares más en la frontera del sur.



Funcionarios del Departamento de Defensa aclararon después que planean enviar a la frontera a 2.000 elementos más a los 2.400 soldados que están actualmente en la frontera con México, según información de The New York Times.



De acuerdo con Shanahan, las tropas que llegarán a la frontera ayudarán en la instalación de cables de concertina (un tipo de alambre de púas), además de colaborar en las labores de vigilancia.



Desde finales de octubre, mientras la primera caravana migrante de centroamericanos emprendía su camino rumbo a EE.UU. para huir de la pobreza y la violencia, el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó el despliegue de 5.200 militares a la frontera con México.



Semanas después, Trump amenazó con enviar hasta 15.000 militares y advirtió que nadie iba a entrar a territorio estadounidense.



Aunque los 4.400 soldados que esperan tener en la frontera en las próximas semanas no supera al número de efectivos desplegados en noviembre, Trump continúa diciendo que construirá un gran muro en la frontera con México para impedir el paso de migrantes y hacer "caer el crimen".



Costo millonario



Este martes, funcionarios de la Secretaría de Defensa admitieron ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el despliegue de tropas y de miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México tendría un costo de 680 millones de dólares, según el sitio militar Stars and Stripes.