Maduro pide a estadounidenses evitar un Vietnam en América Latina







30/01/2019 - 12:34:08

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó el miércoles un mensaje a los estadounidenses, en el que les pide que no permitan una guerra como la de "Vietnam en América Latina" y pongan freno a lo que cataloga como la "injerencia" del gobierno de Donald Trump, en momentos en que se cierra el círculo y crece la presión de la oposición, de países de la región y de Estados Unidos para que abandone el poder.



En el video grabado y divulgado en Facebook y Twitter, Maduro reitera que hay "una guerra mediática" en su contra y vuelve sobre su discurso contra el gobierno de Trump, cuya administración ha sido clave para conseguir el apoyo internacional a favor del autoproclamado gobierno encargado que lidera el joven opositor Juan Guaidó.



"Soy Nicolás Maduro y quiero enviar un mensaje al pueblo de Estados Unidos, para alertarlos de la guerra mediática, comunicacional psicológica que se desarrolla en los medios internacionales y en especial en los medios de comunicación de EE.UU., contra Venezuela", empieza el mensaje de Maduro divulgado en Facebook.



"Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina, si Estados Unidos pretende intervenirnos, tendrán un Vietnam peor del que se han podido imaginar", advierte en el video con música de fondo.



La prolongada guerra de Vietnam apoyada por Estados Unidos y países aliados que concluyó en 1975 costó la vida a millones de personas, incluyendo a decenas de miles de estadounidenses.



"No permitirle al presidente Donald Trump y al grupo de extremistas que lo rodean, John Bolton, Mike Pompeo, a la CIA, a Mike Pence, no permitirle (...) imponer sus mentiras sobre Venezuela, el golpe de Estado que apoyan y apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia", dijo.



"Espero mucho de ti, ciudadano, ciuadadana estadounidense", señaló Maduro.



El mensaje de Maduro coincide el miércoles con la covocatoria realizada por Guaidó para que se realicen nuevas manifestaciones pacíficas basadas en su plan de avanzar en la hoja de ruta, que incluye lo que define como el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.



La ONU calcula que más de 40 personas han muerto en las manifestaciones de los últimos días en Venezuela.



También el miércoles el presidente Trump sugirió en su cuenta en Twitter que Maduro estaría dispuesto a negociar tras las recientes sanciones estadounidenses y reiteró a los estadounidenses la advertencia de viaje al país sudamericano.