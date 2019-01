Frío extremo azota gran parte de EE.UU.







30/01/2019 - 07:55:07

VOA.- Gran parte del territorio de Estados Unidos estará sometido el martes y miércoles a temperaturas extremadamente frías que ya han cubierto de nieve a la región centro-occidental. Las autoridades están exhortando a la población a extremar las medidas de protección.



El gélido invierno azota sin piedad a ciudades como Chicago y Minneapolis, donde las clases fueron canceladas mañana miércoles de cara a lo que está por llegar. Se espera que la temperatura baje a niveles no vistos desde hace 25 años.



El crudo invierno se debe a que una corriente de aire caliente desde Marruecos el mes pasado provocó un alza en las temperaturas del aire en el Polo Norte y partió en trozos al vórtice polar. Los fragmentos comenzaron a migrar, dijo Judah Cohen, experto del Instituto de Estudios Atmosféricos y Ambientales.



Uno de esos vectores polares fue el que causó las temperaturas tan frías que agobian esta semana a parte de Estados Unidos.



Frío muy peligroso



El descomunal descenso de la temperatura se espera que comience el martes, pero se agravará el miércoles, cuando los pronósticos indican que los termómetros llegarán a 48 grados Centígrados bajo cero (-55 Fahrenheit), en el norte de Illinois, unos -34° C (-30° F ) en Minnesota y -33° C (-28° F) en Milwaukee.



De concretarse el pronóstico, superaría al récord actual, de -32° C (-26° F) experimentado en 1996.



El Zoológico de Brookfield en Chigado cerró por temor a que el frío lastime a sus animales o empleados, apenas la cuarta vez que eso ocurre en los 85 años que tiene el sitio. En el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, la temperatura más alta será de -25° C (-14° F), lo que superará el récord establecido el 18 de enero de 1994.



"Eso es algo muy peligroso. Es una situación en que una persona puede sufrir hipotermia en pocos minutos o incluso en pocos segundos", dijo Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima.



"Una masa récord de aire frío continuará en el centro y norte de EE.UU., extendiéndose a la costa este el martes (..) Por favor, tenga cuidado", dijo en su cuenta en Twitter el National Weather Service (NWS).