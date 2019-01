Cochabamba: Piden cierre de botaderos por contaminación de suelos y ríos







30/01/2019 - 07:49:53

El Diario.- Luego de una inspección realizada en los botaderos de Cochabamba se pudo constatar la contaminación del suelo, ríos y la mala disposición de residuos en siete vertederos del Eje Metropolitano, informó el asambleísta demócrata, Freddy Gonzales, quien pidió a la Gobernación que exija el cierre de los botaderos, luego del fracaso de la planta metropolitana de residuos.



Según Los Tiempos, la autoridad visitó Sacaba, Vinto, Tiquipaya, Colcapirhua y Quillacollo. Evidenció que el primero es el que tiene mejores condiciones de manejo de basura. En tanto, los otros cuatro no se han adecuado a la Norma Técnica 760 de la Ley de Medio Ambiente 1333.



Todos estos son a cielo abierto. Además, se encuentran próximos a ríos. Debido a una falta de impermeabilización del suelo, los lixiviados (líquido residual) se filtran al suelo y al río Khora, en Tiquipaya, y también al Rocha, en Vinto.



VINTO



Se trata de uno de los botaderos con mayores problemas ambientales. Consta de “una fosa de 80 metros de longitud aproximadamente, seis metros de ancho y cuatro de profundidad”. Sin embargo, contiene un notable volumen de lixiviados que se están filtrando al subsuelo, lo que representa un riesgo a las aguas subterráneas.



Además, no se hace la correcta cobertura de la fosa, pese a que a 25 metros al sur se encuentran varias viviendas. Hay basura desparramada y no se clasifica.



TIQUIPAYA



La ubicación de este vertedero es una de las principales preocupaciones. Se encuentra entre dos quebradas, aguas arriba del matadero. Esto genera contaminación tanto al matadero como al río Khora, según el informe.