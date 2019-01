Silala: oficialismo refuta dichos de Canciller chileno







30/01/2019 - 07:46:32

Página Siete.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, rebatió las declaraciones del canciller chileno, Roberto Ampuero, sobre las aguas del Silala. Mientras que la oposición calificó de “provocación” la visita de la autoridad del vecino país a la zona.



Ampuero, en su visita a las aguas del Silala, enfatizó que Bolivia deberá “desmentir” la ley de la gravedad durante el juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya porque supuestamente el líquido “fluye naturalmente” de territorio boliviano al chileno.



Pero “la finalidad de la demanda (chilena por las aguas del Silala) es determinar técnica y científicamente si es un río internacional, no establecer la ley de la gravedad”, indicó Borda.



El diputado oficialista agregó que el Canciller chileno se equivoca de “cabo a rabo” y consideró que la demanda presentada contra Bolivia es “improvisada”.



“El Canciller no ha leído su propia demanda, se está equivocando de cabo a rabo. La base del juicio es determinar si las aguas del Silala son parte de un río con curso internacional. Entonces, estas contradicciones (de Chile) hacen presumir que su demanda fue una total improvisación”, manifestó.



El senador opositor y candidato a la vicepresidencia, Edwin Rodríguez, acotó que la visita de Ampuero a la zona fronteriza, de donde emergen las aguas del Silala, es una clara “provocación”.



“Ellos quieren demostrar que no tienen ningún temor (…), los chilenos en la frontera quieren demostrar aires de que están ganando ellos y el Gobierno boliviano tiene que actuar rápido”, aseveró.



El diputado Gonzalo Barrientos afirmó: “Estamos muy preocupados porque parece que este régimen no le interesa para nada las aguas del Silala”.



El lunes, el canciller Ampuero llegó hasta la frontera entre Chile y Bolivia para “demostrar que la evidencia científica y geográfica” está al lado de su país.