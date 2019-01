Audio revela que el abogado torturador llamaba tía a una vocal







30/01/2019 - 07:45:44

El Día.- El abogado torturador, Jhasmani Torrico, llamaba “tía” a la vocal Anawella Torres de la Sala Penal Segunda de Cochabamba, según un nuevo audio difundido en las últimas horas por ATB.



En la grabación, Torrico habla con una mujer y ambos debaten sobre un caso que patrocinaba defiendo a un efectivo policial, que es acusado de intento de feminicidio en grado de tentativa y para quien el jurista pidió detención domiciliaria.



El abogado torturador, en esa conversación, se entera que el caso de su defendido será tratado en la Sala Primera y reacciona reacio porque considera que hubiera sido mejor en la Sala Segunda o Tercera, donde las autoridades supuestamente “sueltan” a los procesados cuando “les das platita”.



En cambio, al juez de la Sala Primera, “le da miedo” asumir las mismas decisiones, se escucha decir a Torrico, quien luego se refiere a Torres y a su esposo como si fueran sus “tíos”.



“Ella es la jueza Anawella, fíjate su cara para que no pienses que te estoy engañando, y el de su lado es su esposo, mi tío”, agrega el abogado torturador, que ahora está detenido en el penal de Chonchocoro, después de que inicialmente se revelaron videos sobre las acciones de tortura que ejercía contra varias personas.



Incluso Torrico hace una llamada telefónica al esposo de la vocal Torres, a quien le saluda con un “hola tío, te habla Jhasmani Torrico, tu sobrino”.



Después se comunica con la vocal Torres, a quien le explica el motivo de su llamada y consulta sobre el caso del policía acusado de intento de feminicidio.



“Tía, quisiera hacerte una consulta, sabes que siempre te consulto antes de hacer cualquier cosa. No sé si has visto en las noticias sobre un policía que supuestamente le ha querido matar a su expareja y lo han calificado por feminicidio en grado de tentativa. Resulta tía que yo fui a la audiencia y otro abogado más porque el policía se ha hecho querer y le hemos ayudado (…)”, afirma.



El abogado continúa con su diálogo y explica a su “tía” que la víctima del policía “tiene un raspón en el codo con cuatro días de impedimento y el policía tiene un arañazo con dos días de impedimento. Pero no se ha comprometido órganos vitales”.



Asimismo, dice a su “tía” que está decidido a ayudar al “chango” (en referencia al policía) acreditando su familia y trabajo con el fin de “doblegar” al juez de la Sala Primera.