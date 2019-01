Varios sectores anuncian protestas contra el SUS







30/01/2019 - 07:44:46

Correo del Sur.- Médicos del sector público y la seguridad social, el magisterio urbano, algunos gremiales, juntas vecinales, jubilados, universidades y otras organizaciones sociales se unieron para retomar las movilizaciones en rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) sin un presupuesto adecuado.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que las manifestaciones serán reactivadas con todos estos sectores desde mañana, jueves, con la realización de una marcha de protesta desde la Casa Social del Maestro. Similar medida de presión se volverá a realizar el 4 de febrero, pero desde la zona del Cementerio General de la sede de Gobierno.



Larrea agregó que la decisión conjunta de los sectores sociales fue asumida después de que la nueva ministra de Salud, Gabriela Montaño, no enviara ninguna respuesta al pedido de reinicio del proceso de diálogo sobre el SUS.



"El diálogo ha sido roto por ellos. Ya no podemos seguir esperando (...). Hemos esperado pacientemente que prime el diálogo, pero lamentablemente en este país sólo los sectores afines al Gobierno son escuchados", aseguró.



Remarcó, por otra parte, que durante los días de movilización, la atención a los pacientes será "garantizada". Sin embargo, si el Gobierno no atiende la demanda de implementación del SUS con un presupuesto suficiente y con condiciones adecuadas en los hospitales, se analizará la posibilidad de ingresar a un paro indefinido.



El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros de La Paz, Leandro Mamani, confirmó que los profesores participarán de las movilizaciones y anticipó que está garantizado el inicio de las labores educativas, fijadas para el 4 de febrero.