2 fantasmas operaban desde cuenta de exdirector







30/01/2019 - 07:43:25

Opinión.- Un informe conclusivo de la etapa preliminar de la investigación que hizo la Policía apuntó al exdirector de Ingresos y Servicios Municipales de Sacaba, Juan Carlos J.C. como el operador de dos “usuarios fantasmas” durante 2015, 2016, 2017 y 2018.



“De acuerdo al análisis de CD proporcionado por el RUAT, se presume que Juan Carlos J.C. era la persona que operaba los usuarios fantasma Sergio Aranibar R. y José Hernández P. (...). Se llega a esta conclusión por la similitud que existe entre estos dos usuarios al momento de iniciar sesión en el sistema del RUAT y la forma en que se realizaban los trámites”, indica la nota del 10 de enero.



El 9 de enero, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, informó que una red de corrupción liderada por exfuncionarios operaba al interior del municipio. Acotó que denunció a siete exservidores por presunta implicancia al Ministerio Público, el 27 de junio de 2018. En esa oportunidad, reveló que, a través de un “funcionario fantasma”, se hacían trámites ilegales, por impuestos vehiculares.



La directora Jurídica, Graciela Fernández, en anterior entrevista, señaló que conocen del otro “fantasma” tras los actuados de la Fiscalía. “En la etapa de investigación tenemos entendido que sí (hay otro servidor “fantasma”). Con lo que arroje el Ministerio Público tendremos datos más concretos”.



Se conoce que con la cuenta del “fantasma 1”, José Hernández, se realizaron 201 trámites, la mayoría de modificación de datos técnicos que son 96. Este usuario inició sesión por primera vez el 17 de marzo de 2016, a las 16:04 horas. Esa conexión se efectuó desde la máquina de Juan Carlos J.C., según documentos que mostró un exservidor. Asimismo, el “fantasma 2”, Sergio Aranibar, hizo 365 trámites. Se presume que ese usuario operaba desde antes del 2015.



¿QUIÉN MANEJÓ LAS OTRAS CUENTAS?



Hace tres semanas, Fernández explicó que, además del “fantasma 1”, se utilizaban las cuentas de dos exservidores para los trámites irregulares. Se trata del usuario de Olquer C., quien dejó la Alcaldía el 31 de marzo de 2017 (ahora con detención preventiva) y Cintia R.I., quien se alejó del cargo el 12 de septiembre de 2017 (cumple detención domiciliaria). Las cuentas de ambos exfuncionarios registraron trámites hasta mayo de 2018.



La Policía revisó los CD del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) y reportó que los inicios de sesión de Olquer C. y Cintia R.I. se realizaron desde la máquina de Johnn Silver G.O. Se amplió la investigación contra este exservidor y otros dos. “Se presume que este funcionario fue el responsable del manejo de las cuentas de Olquer C. y Cintia R.I.”, dice parte del informe del investigador.



El reporte muestra que Johnn Silver G.O. ingresó con su cuenta al sistema el 1 de junio de 2017 a las 16:55 horas, pero tres minutos después inició desde su máquina con la cuenta de Olquer C.



Asimismo, se estableció que antes del 12 de septiembre, fecha en que renunció al cargo Cintia I.R., ya habían usado su usuario desde la máquina de Jhonn Silver G.O. Sin embargo, Cintia aseguró su inocencia tras su audiencia cautelar, el viernes.



La investigación se amplió también contra Luz Vania V.A. y Álvaro C.V. Sobre la primera se conoce que su usuario entró al RUAT desde la máquina de Johnn Silver, en varias oportunidades. Asimismo, desde el equipo de Juan Carlos J.C. Se presume que ambos tenían la cuenta y contraseña de la servidora.



En cuanto a Álvaro C.V., exjefe de Vehículos, se lo investiga por incumplir sus funciones, debido a que debía supervisar y controlar los procedimientos y resultados de los trámites.



Los tres fueron citados a declarar en la Fiscalía, el lunes, pero los primeros se acogieron al silencio.



Sobre el exjefe de Sistemas Iber Ronald V.A., el informe indica que su dirección IP fue utilizada por Juan Carlos J.C., Luz Vania V.A. y Sergio Aranibar (“fantasma 2”). Tampoco lo relacionan con los más de 200 trámites realizados por el “fantasma 1”. José Hernández no existe en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).