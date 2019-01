China Railway abandonó obras de costosa carretera en Beni







30/01/2019 - 07:31:05

El Diario.- Una visita efectuada por El DIARIO el 10 de enero pasado a la carretera Rurrenabaque- Riberalta constató que las obras fueron prácticamente abandonadas por la empresa china Railway Construction Corporation Limited que se encargó la construcción de la millonaria vía por adjudicación directa. ABC eludió explicar la demora del proyecto, ya que el avance no supera el 10 %. La senadora Jeanine Añez, quien visitó la vía recientemente, dijo que será imposible que la obra sea entregada este año.



Durante el trayecto de 500 kilómetros, y que se prolongó por más de 12 horas de viaje, se comprobó la existencia de solo tres campamentos de la firma china a lo largo de la ruta.



Se observó también, que en todo el trayecto estaban en actividad una media docena de trabajadores de la firma asiática. Un medio centenar de camiones permanecía inactivo en pequeños campamentos de la empresa.



En septiembre pasado, el senador Yerko Nuñez dijo que el avance luego de cuatro años llegó a 11 por ciento. ABC no respondió al requerimiento del Decano de la Prensa Nacional ante el mínimo avance ejecutado por Railway, pese a haberse beneficiado con desembolsos hasta del 30 por ciento del costo de la obra total cercano a $us 600 millones, señalaron senadores de oposición.



PERCANCE



El senador de Unidad Demócrata, Yerko Nuñez, sufrió un grave percance, hace más de un mes hizo una inspección a la obra cuando por la inestabilidad de la vía su vehículo sufrió un vuelco. Un caso similar tuvo la flota Yungueña el pasado 22 de enero antes de arribar a Santa Rosa, lo que provocó un gran susto en los pasajeros. No había señalización en las proximidades denunciaron los pasajeros que se trasladaban de Riberalta a La Paz.



El investigador Juan Pablo Neri Pereyra advirtió que varios créditos chinos tienen serios problemas en su ejecución, quien publicó en la página web del programa Cabildeando de Amalia Pando, la investigación, Más endeudados, más corrupción, más chinos, sobre las consecuencias la deuda externa de Bolivia.



“(…) El grueso de los fondos de la deuda contraída con China, ya sea a través del banco estatal The Export-Import Bank of China, o del Gobierno Popular de China, fueron destinados a la construcción y mejora de caminos y carreteras, proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos y a la compra de equipos, tanto para la construcción como de tipo militar”, señaló Neri.



De acuerdo con la investigación, el financiamiento de la carretera Rurrenabaque – Riberalta es el más alto asumido por el Gobierno en la gestión, llegando a $us 494 millones, según el documento. Nuñez dijo que la inversión total es de 579 millones. Explicó que en tres oportunidades en 2018 el Ministerio de Obras Públicas no respondió a tres requerimientos de informe escrito y remitió al peticionante a su página web.



SENADORA DENUNCIÓ EXTREMO



La senadora beniana Jeanine Añez denunció que en una visita a la vía se pudo informar que la empresa china utilizaría un compuesto diferente al asfalto a objeto de abaratar costos, lo que implicaría una vulneración de las especificaciones técnicas de la obra.



Añez señaló en contacto con El DIARIO que se conoce indicios sobre ese extremo. Dijo que el avance de la obra no llegó ni al 10 por ciento, mientras que la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, habría entregado a la constructora más de 100 millones de dólares de anticipos, lo que no condice con el avance de la obra comprobada por la investigación de EL DIARIO.