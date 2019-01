Wilster y Aurora protagonizan un clásico ardiente







30/01/2019 - 07:27:11

Los tiempos.- Hoy desde las 20:30 se escribirá un nuevo capítulo del clásico cochabambino. Wilstermann y Aurora llegan al encuentro con la necesidad de sumar su primer triunfo, después del mal inicio que tuvieron en el torneo Apertura.



Si bien Wilstermann tiene un punto, gracias al empate que logró en El Alto ante Always Ready y está en la undécima casilla, debe reivindicarse ante su hinchada, tras la caída en su debut en el clásico nacional ante Bolívar.



Aurora, sin embargo, la pasa peor porque está en el fondo de la tabla de posiciones sin unidades. Los celestes buscarán por todos los medios evitar sumar su tercera derrota al hilo.



Para este compromiso el estratega aviador, Miguel Ángel Portugal, no podrá contar con el lateral izquierdo Óscar Vaca por expulsión y el volante de contención Fernando Saucedo por lesión.



Para reemplazar a Vaca, el estratega tenía a disposición a Shelton Cordero y Juan Pablo Aponte, quien fue dado de alta tras las operaciones en ambos hombros. Pero en su lugar determinó el ingreso de Alejandro Meleán, quien aunque es volante de contención, jugó casi todo el torneo anterior como lateral por derecha



En el caso de Saucedo, Portugal decidió que Moisés Villarroel haga dupla con Jorge Ortiz en la contención.



Además de estas dos variantes, ayer se observó otro cambio que podría hacerse efectivo hoy con el ingreso del paraguayo Ariel Núñez como volante ofensivo por derecha, motivo por el que sacrificaría a Arnaldo Giménez en el arco, para hacer ingresar a Hugo Suárez. De no hacerse realidad este ensayo, Giménez se mantendrá en la portería y Carlos Melgar iría por derecha.



En el caso de Aurora, pese a las restricciones que tiene este medio para realizar la cobertura de sus aprestos, se conoce que el estratega Marcos Ferrufino también ensayó algunas variantes, como el ingreso del argentino Agustín Cousillas en el arco y el retorno de Iván Huayhuata.



También figuran en el once titular Ariel Fernández, Charles da Silva y Willan Álvarez, quien hoy tendrá la oportunidad de medirse con su hermano en Gilbert.







OPINIONES



"Todos los clásicos son difíciles, nunca hay un favorito, pero nosotros estamos mejorando día a día". Miguel Ángel Portugal. Técnico de Wilstermann



"Esperamos sumar la primera victoria del torneo, porque no podemos alejarnos mucho". Alex da Silva. Capitán de Wilstermann







PREVEEN MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL CLÁSICO



REDACCIÓN CENTRAL



Un total de 300 efectivos policiales resguardarán la seguridad de las personas que vayan a observar el clásico cochabambino.



De acuerdo a la información dada a conocer por la dirigencia aviadora, las puertas del estadio Félix Capriles se abrirán a las 18:00, dando a la hinchada un margen de dos horas y media para que pueda ingresar al escenario deportivo y acomodarse.



Recomendaron a los aficionados ir al estadio con la anticipación necesaria, para no tener problemas a la hora de ingresar al recinto.



La Policía realizará requisas en todas las puertas del escenario deportivo para evitar que se ingrese petardos, armas blancas o de fuego, botellas u objetos contundentes, además que tampoco se permitirá el acceso a hinchas que tengan aliento alcohólico.



Entradas



La dirigencia aviadora informó que las entradas sueltas continuarán a la venta hoy en las boleterías de la curva norte del estadio, con la siguiente escala de costos: preferencia Bs 80, general Bs 60 y curvas Bs 40.



Los hinchas que compraron sus carnés de socios para las curvas hoy, de 09:00 a 16:00, podrán hacer el canje de sus recibos por los credenciales.



La dirigencia volvió a invitar a la hinchada para que haga el esfuerzo de comprar el Pack 70 años, con el que tendrá asegurado el ingreso a la Copa Libertadores y al torneo nacional.