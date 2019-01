Iker quiere seguir y Gómez ya se sumó







30/01/2019 - 07:23:39

Página siete.- El volante de contención Carlos Gómez Astudillo se sumó ayer a los entrenamientos de Bolívar en Uruguay. El chileno de 27 años está inscrito en la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Con la confirmación de su fichaje se deja abierta la salida del español Iker Hernández. “No sé nada. Estoy feliz en Bolívar”, dijo el ibérico.



Con la presencia de Gómez en terreno charrúa se refuerza el pase de Hernández al cuadro de San José. El presidente del equipo santo, Wilson Martínez, está a la espera de oficializar el fichaje del europeo.



Hernández no fue incluido en la lista de buena de los académicos para el certamen internacional, Gómez sí, sin ser presentado de manera oficial fue habilitado con el número seis.



El delantero español no quiso dar detalles de su situación actual, aseguró estar tranquilo y descartó haber tenido alguna lesión. “Estoy entrenando muy bien, no me he perdido ningún entrenamiento, ni he estado lesionado”, afirmó.



Ante la posibilidad de que pueda militar en el equipo orureño, Hernández dijo: “No sé nada, sólo sé que estoy entrenando”.



