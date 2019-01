China analiza ampliar cooperación en Mutún







30/01/2019 - 07:22:38

El Deber.- El gigante de Asia, China, analiza ampliar la cooperación para que Bolivia pueda desarrollar un proyecto siderúrgico a gran escala en la serranía del Mutún, uno de los yacimientos de hierro más grandes del mundo. El anuncio fue hecho ayer por el embajador chino, Liang Yu, en la inauguración de obras de la primera planta que se construirá en este cerro, ubicado en Puerto Suárez.



Este proyecto contempla tres etapas: la primera, que actualmente se lleva adelante, comprende la construcción de una acería, cuya capacidad de producir ronda 194.000 toneladas anuales de acero para la construcción.



La segunda fase establece el incremento del volumen a 450.000 toneladas y la última fija como meta llegar hasta un millón de toneladas de acero. No obstante, todavía no existe el financiamiento para estas ampliaciones.



En ese contexto Liang Yu explicó que su país está dispuesto a apoyar hasta cuatro fases “para que Bolivia sea el país más fuerte en la producción de acero”.



Detalló que esa última fase considera la construcción de un complejo industrial, alrededor de la acería, en el que se produzcan materiales más elaborados desde rieles para trenes, clavos y hasta vehículos.



“Después de terminar la planta se puede analizar incrementar la producción. China ve que hay gran potencialidad para la cooperación”, detalló Yu.



El diplomático dijo que se “estrecharon” los lazos entre ambos países en los procesos de industrialización de la minería y metalurgia “para promover con mayor fuerza el desarrollo de Bolivia”.



Demandan empleo



En el acto de inicio de obras de la planta siderúrgica habitantes de Puerto Suárez emplazaron al Gobierno a priorizar la contratación de mano de obra local en la construcción de esta industria que marca la incursión de Bolivia en negocio del acero.



También existe desconfianza por parte de los pobladores de Puerto Suárez, porque el proyecto es un anhelo que se ha postergado por más de 50 años.



Empresas como las nacionales Comibol, Sidereste, Omedo y las extranjeras EBX y Jindal, fracasaron en el intento de despertar el llamado gigante dormido.



Juan Carlos Orellana, habitante de este municipio, señaló que no es la primera vez que ve un acto como el de ayer.



Pero si el proyecto se inicia, Orellana espera que la gente de su municipio pueda acceder a fuentes de empleos seguras “porque muchos negocios se han cerrado”.



El exlíder cívico de Puerto Suárez, Ricardo Vargas, al igual que Orellana, pidió que se tomen en cuenta la contratación de mano de obra y profesionales de este municipio. “Tenemos que reactivar nuestra economía. Necesitamos empleo para la gente joven”, afirmó.



El presidente Evo Morales aseguró que la planta en su etapa de construcción generará 1.500 empleos directos y 3.000 indirectos.



Es más, el mandatario pidió a los pobladores apoyar la construcción del proyecto.