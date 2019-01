Bolívar visita a Defensor Sporting en busca de una proeza en la Copa







Página siete.- Por el milagro. Por la hazaña. Bolívar saldrá hoy (19:30) al campo de juego del Luis Franzini en busca de un reto inédito en su rica historia en la Copa Libertadores de América. Debe ganar por más de tres goles al uruguayo Defensor Sporting para remontar el 4-2 sufrido en el partido de ida y acceder así a la segunda fase del torneo de clubes más importante de la región.



Mientras que el cuadro local buscará administrar su buen resultado para sellar el boleto a la siguiente instancia.



Bolívar viajó a Uruguay con un plante disminuido, con 15 futbolistas. El equipo más copero de Bolivia sufre las bajas de Juan Miguel Callejón, Marcos Riquelme y Heber Leaños, quienes fueron expulsados en el encuentro de ida que se disputó en el estadio Hernando Siles.



“No es imposible revertir el resultado, sino no iríamos a Uruguay. Esperemos estar inspirados para conseguir los tres goles que necesitamos”, aseguró Diego Bejarano.



La Academia no pudo habilitar a Nicolás Ferreyra y al español Iker Hernández, quien no será tomado en cuenta en el plantel dirigido por el argentino César Vigevani.



El cupo de Hernández será del chileno Carlos Gómez, quien ayer trabajó con el plantel bolivarista en Montevideo.



Gómez fue inscrito con el número seis en la lista de buena fe que presentó Bolívar en la Copa Libertadores 2019.



Trabajo de los celestes



La Academia trabajó ayer en el estadio Parque Capurro en tierra uruguaya. “Tenemos que convertir y no dejar que nos anoten. Daremos todo para conseguir la clasificación”, resaltó Guillermo Viscarra, guardameta académico.



Entre tanto, los violetas tienen comprado medio billete para medirse con el ecuatoriano Barcelona, luego del abultado resultado en La Paz. “Si lo hubiese soñado no hubiera sido de esa manera”, reconoció el técnico Jorge da Silva en Uruguay.







Cano y Adorno, por cuatro años



Volante Erick Cano, de 19 años, se sumó ayer a los entrenamientos en Tembladerani. El jugador aseguró que está comprometido para buscar la titularidad. “Estoy muy contento por esta oportunidad, voy a demostrar todo lo que tengo para ganarme un puesto”, declaró.

Arquero Mauricio Adorno tiene 17 años, fue parte de la selección nacional y es una de las incorporaciones académicas. Adorno mide 1,85, su papá vistió la camiseta celeste. “Voy a aportar de mí al 100% para estar en el primer plantel y luego consolidarme entre los 11”, aseguró.



