Always Ready cae 2-0 ante Destroyers en Santa Cruz





30/01/2019 - 07:21:11

La Razón.- El club Always Ready cayó la noche de este martes, en el estadio Tahuichi Aguilera de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 2-0 frente al conjunto cruceño de Destroyers en el arranque de la tercera jornada del torneo Apertura de la División Profesional.



El medio campista Rodrigo Rodríguez adelantó al equipo de la maquina vieja a los 36 minutos del primer tiempo y Rodderyk Perozo marcó el definitivo 2-0 a los 50 minutos del complemento.



Destroyers sumó su segunda victoria en tres partidos jugados, mientras que el equipo de la banda roja todavía no conoce el triunfo después de dos empates consecutivos y una derrrota.



La jornada se completará este miércoles y jueves con encuentros programados entre Sport Boys y Royal Pari; Real Potosí y The Strongest; Oriente Petrolero y Guabirá; Wilsterman y Aurora; y Nacional Potosí-Blooming.