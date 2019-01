Interpelarán a Patzi por no ayudar a solucionar el problema de la basura en La Paz





29/01/2019 - 21:17:46

La Paz, (ABI).- El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, anunció el martes una interpelación al gobernador de La Paz, Félix Patzi, por no ayudar a solucionar el problema de la basura en esta ciudad.



"Aquí el gobernador de La Paz no tocó ni pito y eso que tiene tuición. Tenía que supervisar lo que estaba pasando en el relleno sanitario de Alpacoma, aquí hubo incumplimiento de deberes y va a tener que rendir cuentas y vamos a iniciar una interpelación", dijo a Radio Patria Nueva.



Torrico consideró la actitud de Patzi como un "silencio administrativo y dejadez tremenda" frente al problema de la basura que enfrentó La Paz tras el deslizamiento del botadero de Alpacoma.



Torrico dijo que fue necesaria la mediación del presidente Evo Morales para solucionar ese problema que enfrentó a los municipios de La Paz y Achocalla, y llenó de basura las calles de la sede de Gobierno por casi dos semanas.