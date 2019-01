Guaidó nombra equipo diplomático, en medio de acoso de Maduro







29/01/2019 - 19:17:48

VOA.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, nombró su equipo de "legítimos representantes diplomáticos", tras solicitar autorización formal a la Asamblea Nacional de Venezuela.



La designación de los nuevos representantes de Venezuela a 10 países y al Grupo de Lima fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria de la AN, en Caracas.



Guaidó publicó la lista de los diplomáticos designados en su cuenta de Twitter.



En Washington, el martes en la tarde, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pence se reunirá con Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela en Washington.



Esto surge en medio de la presión que el gobierno de Venezuela ejerce sobre el presidente encargado. El martes, en la mañana, el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, advirtió contra "las amenazas ilegítimas" del fiscal general de Venezuela en contra de Guaidó.



La advertencia se dio después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, solicitó al Tribunal Supremo de dicho país prohibir la salida del país del presidente encargado, además de bloquear sus cuentas y prohibir enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles, en medio de una investigación preliminar.



El líder de la legislatura venezolana, Juan Guaidó, se declaró presidente el 23 de enero (2019), dos semanas después que el presidente Nicolás Maduro asumiera un segundo mandato, y después que la Asamblea Nacional argumentara que la elección de mayo de 2018 que Maduro ganó, no fue justa porque a la mayoría de los candidatos de la oposición se les impidió participar o fueron boicoteados.



La AN alega que bajo la constitución de Venezuela, la presidencia está vacante y por tanto, el jefe de Parlamento tiene derecho a asumir el cargo de presidente interino.



Estados Unidos inmediatamente reconoció a Guaidó, y seguidamente lo hicieron una mayoría de los países del hemisferio occidental, entre ellos Canadá, en los días siguientes, otras naciones en Europa, así como Australia y Nueva Zelanda, también anunciaron su respaldo.