MAS pedirá aclaración al TSE sobre militantes que no pudieron votar en las primarias





29/01/2019 - 19:05:36

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, informó el martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) hará una representación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y le pedirá que aclare los problemas que se presentaron en las elecciones primarias con militantes que no pudieron emitir su voto.



"Vamos a hacer una representación correspondiente por nuestros delegados de partido ante el Tribunal Supremo Electoral, esto no significa que pongamos en duda su trabajo sino vemos que hay elementos que observamos legítimamente y estos van a ser trasmitidos por nuestros delegados", indicó a los periodistas.



Salvatierra explicó que las observaciones son "sencillas", ya que los militantes del MAS no pudieron emitir su voto el domingo porque no aparecieron en las listas de simpatizantes del partido.



Las primarias partidarias se realizaron el domingo en Bolivia como un proceso previo a las elecciones generales de octubre de este año, cuando el presidente Evo Morales se enfrentará a candidatos de ocho frentes de la oposición.