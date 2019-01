Rihanna celebra el tercer aniversario de su disco “Anti”





29/01/2019 - 19:02:45

Perú21.- Tras confirmar el lanzamiento de nueva música para el 2019, la cantante de Barbados, Rihanna celebró en Instagram los tres años de su último disco “ANTI”, el cual debutó el 28 de enero de 2016.





En medio de la expectativa de sus fans, Rihanna elogió el apoyo que ha recibido en su carrera y sobre todo en su octavo álbum de estudio.



"3 años de edad... y este bebé todavía está en la lista de álbumes de Billboard200”, señaló inicialmente Rihanna para posteriormente agradecer a sus seguidores y revelar la influencia que tuvo la música en su vida: “La música siempre fue mi punto de partida para otros maravillosos aspectos y oportunidades creativas que he explorado”.



“La música es, y siempre será, mi primer amor y conexión directa con tu espíritu. ¡Estoy bendecido de tenerlos a todos! Amor por siempre. #ANTI #ANTIversary 🎈⚓”, escribió en Instagram Rihanna.



“ANTI” generó una gran cantidad de éxitos para Rihanna, incluyendo la canción “Work”, la cual grabó junto a Drake y se posicionó como número 1 en el Billboard Hot 100.



El post de Rihanna, llega después de que la estrella pop dedicara un conmovedor mensaje en Instagram a una fan que falleció tras batallar contra el cáncer y que demandara a su padre por usar su nombre y el de su marca.



