Gobernación cruceña recuerda que en junio vence plazo para cierre de relleno de Normandía







29/01/2019 - 18:47:32

Santa Cruz, (ABI).- La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, informó el martes que el 30 de junio vence el plazo para el cierre del relleno sanitario de Normandía, porque no tendrá capacidad de recibir más residuos y conminó a la Alcaldía a habilitar el nuevo complejo de residuos, a partir de julio.



"Como plazo perentorio Normandía deberá ser cerrado hasta el 30 de junio y el nuevo Complejo Municipal de tratamiento de Residuos Sólidos entrar en funcionamiento el 1 de julio de este año, a partir de esa fecha el relleno sanitario no puede recibir ni una tonelada más", informó en una conferencia de prensa.



Asín explicó que según una auditoria que se realizó del relleno sanitario de Normandía, que debía cerrarse en 2018, tiene como capacidad máxima de carga hasta junio de 2019, a partir de esa fecha ya no puede recibir residuos sólidos, porque no tendrá capacidad volumétrica.



Informó que la construcción del nuevo complejo tiene un avance del 20%, según un seguimiento y fiscalización que se está haciendo al mismo, que estará ubicado sobre 200 hectáreas a más de un kilómetro de áreas urbanas en las afueras de la ciudad de Santa Cruz.



"El nuevo complejo estará concebido para un tiempo de vida de 30 años y ya cuenta con licencia ambiental, aunque se deberán cumplir con algunos requisitos como la construcción de un sistema de drenaje externo e interno", agregó.



Según datos oficiales, en la ciudad de Santa Cruz se producen 1.600 toneladas de basura cada día.