Ex de Rob Kardashian protagoniza pelea en su habitación de hotel





29/01/2019 - 18:43:45

Quien.- Los incidentes legales se le acumulan a Blac Chyna . Este lunes varios agentes de policía y paramédicos se presentaron en la habitación del hotel Ritz-Carlton de Honolulu en la que se alojaba con su novio Kid Buu tras recibir una preocupante llamada alertando de que dos huéspedes se habían enganchado en una discusión que había llegado a las golpes



Según la información que baraja el portal TMZ, el altercado comenzó a raíz de las sospechas de la empresaria -basadas en una serie de acusaciones realizadas por su ex maquillista, con quien también ha tenido diferencias- de que su novio le había sido infiel. En medio de la pelea, el rapero la habría puesto contra la pared varias veces y habría tratado de estrangularla.





El comunicado difundido por el departamento de policía confirma que una mujer denunció haber sido víctima de una agresión alrededor de las nueve de la mañana: "El hombre abandonó el área tras la confrontación y no ha sido localizado. El incidente ha sido clasificado como violencia doméstica. La investigación sigue adelante, y por ahora no se compartirá más información al respecto".



Una fuente ha afirmado que tanto Chyna como Buu se encontraban claramente ebrios en ese momento y que nadie ha sido arrestado y no hubo necesidad de que ninguno de ellos fuera trasladado al hospital.



"Se trató más bien de una de esas típicas situaciones de "él dijo, ella dijo"", ha añadido ese mismo informante para restar en parte importancia a los hechos.