Se revelan detalles sobre por qué se pospuso de nuevo la boda de Justin y Hailey







29/01/2019 - 18:42:10

Quien.- Una de las bodas más esperadas es la de Hailey Baldwin y Justin Bieber, quienes, aunque ya están casados por lo civil, aún no lo hacen de manera religiosa y ese es el evento que todo mundo quiere ver.



Se ha especulado mucho sobre el motivo para no realizar la boda porque ya van tres veces que se pospone y se ha relacionado en algunas ocasiones hasta con la salud de Selena Gomez, quien fue novia de Justin durante años. Pero nada que se haya dicho puede ser más cercano a la realidad que lo que cuenta el padre de la novia, Stephen Baldwin.





El actor fue entrevistado por TMZ al respecto y respondió que la boda religiosa no se ha llevado a cabo por algo muy simple: falta de tiempo. "Se necesita mucho para coordinar... no estoy seguro cómo quedará, pero todo va muy bien. Ambos quieren tener algo realmente especial, bello y espiritual. Se tomarán todo el tiempo que necesiten para organizarlo y hacerlo a su gusto".



Así de claro y simple fue el suegro de Justin, quien reveló una situación común que vive prácticamente cualquier pareja: la falta de tiempo y la organización de la boda para que todo quede justo como espera.



Esta charla Stephen Baldwin con el medio volvió a revelar el aprecio que le tiene a Justin Bieber y lo satisfecho que se siente de que él sea el esposo de su hija menor. Stephen dijo “Justin sabe lo que quiere, persigue su visión y los sueños que tiene para sí mismo y su propia familia”.



La declaración del actor viene a redondear la buena imagen que la familia Baldwin tiene del cantante. Alec Baldwin también se ha expresado bien de él así como su ex esposa y tía de Hailey, Kim Bassinger .