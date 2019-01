Linera a opositores: Lleguen a 50 mil militantes y hablamos, no son nada





Página Siete.- El vicepresidente Álvaro García Linera respondió a las críticas de algunos opositores que cuestionaron el alcance del Movimiento Al Socialismo en las Elecciones Primarias e indicó que son los demás partidos políticos los que deberían avergonzarse por los resultados. Les instó a que lleguen al menos a 50 mil militantes, de lo contrario no tiene moral para hablar. "No son nada", les dijo.



"Nosotros hemos votado, el 42% de nuestros militantes, y hemos ido a votar 424 mil y ellos (Bolivia dice No) 18 mil, cuando lleguen a los 50 mil votos que me vengan a hablar, por debajo de 50 mil votos, no existen, no son nada", manifestó.



Asimismo, recomendó a la oposición que en los meses que restan para las Elecciones Generales se preocupen por sumar una mayor cantidad de militantes y reiteró que "mientras tanto no tienen ninguna autoridad ni moral ni política para decir nada".



El pasado domingo, día en que se realizaron las Elecciones Primarias, García Linera señaló que se preocuparía si el voto de los militantes del MAS no alcanzara ni el 50%, porque sería una señal de que su estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes. La transmisión rápida y segura de actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya supera el 96%, establece una participación superior al 40% en el caso del MAS.



Al respecto, algunos líderes de oposición calificaron los resultados como una nueva derrota para el oficialismo, ya que no lograron obtener ni la mitad del apoyo de sus integrantes y recomendaron analizar las candidaturas.



El Vicepresidente admitió que el proceso electoral demostró que el MAS tiene debilidades en algunos municipios rurales y urbanos donde será necesario fortalecer su presencia, pero que en el aspecto positivo, el partido de gobierno tiene presencia a nivel nacional y no regionalizada como sería el caso de los opositores.



También recomendó a sus contendientes que se preocupen por los votos nulos y blancos que en algunos partidos supera el 20%, como ser el FPV, PAN-BOL o PDC. A su criterio, estos votos nulos se traducen en el rechazo a los candidatos presidenciales.