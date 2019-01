Exdefensor califica de injusto el proceso por violencia en su contra







29/01/2019 - 13:11:24

El País.- El exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, manifestó este martes que el proceso que le sigue su expareja Kary Arias es totalmente injusto ya que nunca cometió violencia contra ella como señala la denuncia.



El proceso “es totalmente injusto”, respondió la exautoridad al ser consultado y dijo que se presentó en la fiscalía junto a sus abogados para de manera espontánea declarar por el caso que se le acusa.



Jorge Valda, abogado defensor de Tezanos Pinto, expresó su sorpresa de que el Ministerio Público haya admitido la denuncia de Arias por violencia cuando “no se acredita de modo alguno”.



“Nos ha sorprendido que el Ministerio Público haya admitido una denuncia de violencia intrafamiliar por violencia física cuando no se acredita de modo alguno que haya existido algún acto de violencia, pese a ello nosotros vamos a coadyuvar en todo el acto investigativo”, dijo.



Indicó que sobre la denuncia de Arias solo hay un certificado médico forense que no registra días de impedimento ni ningún tipo de violencia sicológica ni económica.



Por el contrario, indicó, cómo va haber violencia económica “si el doctor Tezanos Pinto acordó pasarle a su expareja una manutención mensual de 7.000 bolivianos por un tiempo determinado”.



También indicó que Tezanos Pinto decidió no interponer ninguna denuncia contra su expareja para no hacer escarnio, sino que solo busca demostrar “que no ha existido desde ningún punto de vista ningún tipo de violencia contra ella”.