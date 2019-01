Gran operativo policial decomisa más de 5 toneladas de estaño en Huanuni







29/01/2019 - 13:02:09

Opinión.- El comandante de la Policía de Oruro, Coronel Fredy Betancourt, informó que en un reciente operativo contra el "juqueo" o robo de mineral en Huanuni se decomisó más de 5 toneladas de estaño y maquinaria e insumos. No se detuvo a ninguna persona.



"Destinamos 950 policías, y en base a órdenes judiciales de allanamiento hemos intervenido 8 domicilios en la zona de Huayrapata en Huanuni, donde se ha podido secuestrar 162 sacos de mineral; dos maquinas chancadoras eléctricas e insumos para procesar el mineral", informó el jefe Policial.



Los efectivos también intervinieron en la zona de Cataricagua, conocido como un campamento jucu, pero sin resultados.



Betancourt dijo que los 162 sacos de estaño, con un peso de 5.800 kilos, fueron entregados a la Empresa Minera Huanuni.



El comandante aclaró que el operativo fue realizado por iniciativa de la policía y sin coordinación con la Empresa Minera Huanuni que no renovó el contrato, y los efectivos tuvieron que abandonar el campamento minero el 1 de enero de esta gestión.



"El operativo lo realizamos fuera de la empresa, como es de conocimiento, nosotros ya en base a requerimiento de la empresa ha cesado nuestro contrato el 31 de diciembre para seguir brindando seguridad física y no está renovándose", apuntó.



Betancourt se extrañó que el gerente de Huanuni, Mario Felipez, no haya renovado el contrato con la Policía supuestamente por falta de dinero, pero haya contratado a una empresa de seguridad particular para que reguarde el yacimiento de los ladrones de mineral que operan en la zona.



"El gerente argumenta falta de recursos económicos, pero contrata a 80 hombres de negro que casi es el mismo presupuesto que pagaba a la seguridad física de la policía boliviana (...), lamentablemente el gerente Felipez se está contradiciendo, nosotros tenemos dos notas que nos envió él, indicando que fenecía el contrato el 31 de diciembre e iba a estar sujeto a un análisis la renovación, pero va indicando a algunos medios que es la policía la que se ha ido, entonces es algo incongruente lo que asevera el ingeniero", apuntó.



Dijo que seguramente sabrá el gerente por qué está tomado esa determinación, pero con tan solo 80 personas de seguridad física privada "no sé cómo estarán trabajando adentro, si tendrán la suficiente autoridad como para luchar contra más de 30 grupos de jucus que están operando e ingresando al interior de la mina".



La investigación de la ANF Huanuni, una empresa ideal para el juqueo revela cómo trabajadores de la empresa en complicidad con la policía y los ladrones de mineral saquean el yacimiento causándole un daño millonario ante la mirada pasiva de las autoridades.



Desde el 1 de enero la policía se retiró de predios de la empresa minera Huanuni y de la única tranca de seguridad contra el robo de mineral en Viluyo. Ahora solo tiene presencia para la seguridad ciudadana con la policía provincial.



Ya en una ocasión, la empresa de seguridad que custodia la empresa Huanuni pidió ayuda de la policía ante la constante presencia de los jucus, ya que sus efectivos no cuentan con armas disuasivas para enfrentar a grupos armados de ladrones de mineral que asolan en cerro Posokoni.