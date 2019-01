Comisión de Constitución recomienda elegir al Defensor del Pueblo interino entre dos adjuntas







29/01/2019 - 12:33:04

La Paz, (ABI).- La Comisión Mixta de Constitución aprobó el martes el informe que recomienda a la Asamblea Legislativa aceptar la renuncia del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, y elegir a la autoridad interina entre dos adjuntas de esa institución: Nadia Cruz y Ximena Fajardo.



El presidente de esa instancia legislativa, Ciro Zabala, dijo que "por votación unánime se aceptó la renuncia y se excluye a uno de los adjuntos, por temas de transparencia".



Explicó que el adjunto excluido es Israel Quino, quien es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), razón por la que fue apartado del proceso de elección.



"Creemos importante que la ideología, el partido o cualquier tipo de amarre o injerencia política no debe estar metida en la defensa del pueblo, el pueblo es algo que tiene que defenderse prioritariamente y no tiene que primar ideología que no sea la de derechos humanos", manifestó.



Zabala indicó que la elección de la autoridad interina estará a cargo de la Asamblea Legislativa, que sesionará mañana, miércoles.