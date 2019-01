García: Bolivia tiene un sistema multipartidario con predominio de un partido que es el MAS-IPSP







29/01/2019 - 12:17:53

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el martes que Bolivia tiene un sistema multipartidario con el predominio de un partido, que es el Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), que tiene presencia en todo el territorio nacional.



El segundo del ejecutivo boliviano hizo esa afirmación tras una evaluación de las inéditas elecciones primarias que se desarrollaron el domingo.



"En resumen de todo esto, es que tenemos un sistema multipartidario con predominancia o con un partido predominante", dijo a los periodistas en conferencia de prensa en La Paz.



García Linera manifestó que ese proceso democrático, las primarias, reflejó la regionalización de los partidos políticos, excepto el MAS-IPSP, porque la tienda política del 21F de Oscar Ortiz mostró que tiene a sus bases en Santa Cruz, el Movimiento Tercer Sistema de Feliz Patzi en La Paz, Comunidad Ciudadanos (CC) de Carlos Mesa La Paz y el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Santa Cruz y Tarija.



Señaló que las primarias, además de desarrollarse con éxito, fue la mejor radiografía de la vida partidaria del país en 50 años, por lo que consideró que todos los partidos, incluido el MAS-IPSP, deben sacar lecciones sobre los resultados de ese proceso democrático.



Sin embargo, el vicepresidente admitió que en ese proceso democrático se registró una baja participación, incluido el partido oficialista, pero expresó su preocupación por otros partidos que registraron entre 30 y 35% de votos nulos y blancos, resultado que -a su juicio- pone en riesgo la vida interna de esos partidos políticos.



"Algunas cosas relevantes, blancos y nulos, el MAS tiene el blanco y nulo promedio de las elecciones de 9 a 10%, pero me llama la atención y me preocupa un blanco y nulo por encima del 20%, en el caso del 21F tiene el 26% del blanco y nulo de sus propios militantes, en el caso del partido del señor Carlos Mesa un 20% y de los otros partidos es preocupante. El MNR y la UCS llegan entre un 30 a 35% de blanco y nulo y eso es preocupante para la vida interna de esos partidos", explicó.



Indicó que Bolivia necesita partidos políticos con militancia y vida orgánica duradera, de largo aliento, porque las primarias también demostraron que no existe otro partido con la predominancia del MAS-IPSP, sino que se reducen a "partidos de militancia ocasional".



"Cuando los partidos no tienen vigencia a lo largo del tiempo y no constituyen organización e ideología simplemente aparecen y desaparecen al calor de una contienda electoral", sostuvo.