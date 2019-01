Brasil: Sube a 65 el número de muertos en Brumadinho







29/01/2019 - 12:05:40

Agencia Brasil.- Subió a 65 el número de muertos tras la rotura de una presa de la minera Vale en Brumadinho, ciudad del estado de Minas Gerais, según informaciones divulgadas por la Defensa Civil local. Hasta ahora, solo se han identificado 31 cuerpos.



Entre funcionarios de Vale y residentes de la región dados como desaparecidos, 386 fueron localizados. Hay todavía 279 personas que aún no han sido encontradas.



La previsión es que las operaciones de rescate lleven semanas debido a las dificultades de locomoción en el área inundada por el lodo de desechos minerales. Ayer (28), los equipos de búsqueda consiguieron recuperar dos cuerpos que estaban en el segundo bus hallado sumergido.



El portavoz del Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais, teniente Pedro Aihara, dijo que es baja la posibilidad de encontrar a personas vivas. “Las posibilidades son muy pequeñas considerando el tipo de tragedia, que envuelve lodo”, dijo, al explicar que los desechos difícilmente permiten la formación de bolsones de aire.



Donación



En una rueda de prensa concedida en Río de Janeiro ayer (28), Luciano Siani, director ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores de Vale, dijo que la empresa va a donar R$ 100 mil (unos US$ 26,5 mil) a partir de hoy (29) a cada familia que tuvo un pariente muerto en la tragedia. “Eso no tiene nada que ver con la indemnización, que serán valores mucho más altos”, destacó.



Siani también informó que está asegurado el repaso de la compensación financiera al municipio de Brumadinho. “Vale pagará al municipio como si la operación estuviera corriendo.”



Cinco detenidos



Al menos cinco personas fueron arrestadas este martes por las autoridades acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la represa cuya ruptura causó una tragedia en Brasil que ya suma 65 muertos y 279 desaparecidos, informaron fuentes oficiales.



De acuerdo con las autoridades, dos de ellos -detenidos en San Pablo, la mayor ciudad de Brasil- son ingenieros que no trabajaban directamente con la compañía minera Vale, sino que sus servicios habían sido contratados con otra empresa.



Los otros tres sospechosos encarcelados sí eran empleados directos de la Vale y fueron capturados en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste).



Los sospechosos fueron detenidos de manera temporal, por espacio de 30 días, mientras las autoridades adelantan las indagaciones que corroboren las sospechas de fraude en los informes de seguridad.