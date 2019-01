Bolsonaro tiene buena evolución clínica tras cirugía







29/01/2019 - 12:03:29

Agencia Brasil.- La asesoría de comunicación de la Presidencia de la República informó que el presidente Jair Bolsonaro se despertó bien en la mañana de hoy (29). Un boletín médico del Hospital Albert Einstein también relata que el mandatario presenta buena evolución clínica tras la cirugía de ayer (28), que duró siete horas, reconstruyó su tránsito intestinal y retiró la bolsa de colostomía.



El presidente está internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y, por orden médico, no puede recibir visitas.



Bolsonaro se encuentra en ayuno oral y recibe analgésicos, hidratación endovenosa y medidas de prevención de trombosis venosa. De acuerdo con el boletín, no presentó sangramientos o fiebre y no tuvo disfunciones orgánicas. Él volverá a alimentarse por vía oral de forma paulatina pronto lo permitan las evaluaciones médicas que se llevarán a cabo diariamente.