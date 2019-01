¿Jubilarse con 25% del sueldo? La gente prefiere seguir trabajando







29/01/2019

Los Tiempos.- Juan P. tiene 58 años y está listo para jubilarse, tras haber aportado 15 años en el nuevo sistema. Sin embargo, apenas tiene un saldo acumulativo de más de 30 mil bolivianos. Su saldo numérico es de 139, y su renta será de 152 bolivianos (pensión básica). Pero se le sumarán 640 bolivianos (pensión mínima) establecida en la ley 65, en su última modificación. Pese a ello, la pensión seguirá siendo baja. Juan P. desistió de jubilarse y seguirá trabajando.



Carlos P. es economista, tiene 60 años, en 20 de los cuales aportó al sistema de pensiones. Su saldo acumulativo llegó a 370 mil bolivianos, y aunque sus últimos sueldos rondaban por los 10 mil, su pensión será de unos 2.450 bolivianos. No se favorecerá con pensión solidaria, que es sólo aplicable a los que ganan por debajo de los 6.000 bolivianos. “Tendré que seguir trabajando de forma independiente”, explica.



Cecilia R. dirigía un hospital, trabajó durante 33 años y su último sueldo era de 13 mil bolivianos. Se jubilará con 3.500. Aún no sabe si después seguirá trabajando.



Los ejemplos mostrados hacen ver que el actual sistema de pensiones apenas permite una jubilación que oscila entre el 25 y el 30 por ciento de los últimos sueldos. Por eso nadie quiere jubilarse. Para lograr un 70 por ciento, habría que elevar voluntariamente la cuota de los aportes mensuales al doble o el triple (la ley lo permite) o seguir trabajando y aportando hasta los 110 años.



Así lo explica el investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas, a propósito del anuncio que hizo hace una semana el presidente Evo Morales de obligar a los trabajadores a jubilarse al llegar a cierta edad, para dar empleo a los jóvenes.



Varias fuentes consultadas por este medio coincidieron en que si nadie quiere jubilarse es porque las pensiones son muy bajas, y no da para seguir viviendo. La gente prefiere postergar su jubilación o tramitarla, pero buscarse otro trabajo para sobrevivir.



Rojas explica que en el anterior sistema, la división era más sencilla y justa: 70 por ciento del promedio de los últimos sueldos, además de algunas otras variables. Con el anterior sistema, Juan P. habría obtenido una pensión de 588 bolivianos frente a los 152 bolivianos que recibiría con el actual. Si aportó en ambos sistemas, tendrá un total de 740 bolivianos de pensión.



Hoy, la fórmula es más compleja: debe considerarse el saldo acumulado en una cuenta, hasta ahora, de la AFP (probablemente la gestora del Gobierno utilice el mismo sistema).



Este saldo acumulado depende del número y tamaño de aportes que se haga.



Paralelamente, se busca un código numérico, que sale de una “tabla de vida”, en la que se consideran una serie de variables en las que se consideran la edad del jubilado, edad de la esposa o esposo, esperanza de vida de ambos, hijos menores de 25 años y otras variables menores). Lo siguiente que se hace es dividir la variable entre el código. Normalmente, para una persona que aportó entre 25 y 30 años y que pretenda jubilarse a los 58, como establece la ley, le saldrá un resultado que va entre el 25 y 30 por ciento de los últimos salarios.



El segundo aspecto que se toma en cuenta es si el trabajador hizo aportes al antiguo sistema, se hacen combinaciones entre ambos.



El tercer aspecto es la pensión solidaria, que es el aumento o incremento que se hace por ley de un determinado monto dependiendo de la cantidad de años que haya aportado. Actualmente, la pensión mínima para una pensión solidaria es de 640 bolivianos y la pensión solidaria máxima es de 4.600 bolivianos con 35 o más años de aporte, que no es el promedio de los trabajadores que aportan. El promedio está entre los 20 y 25 años, explica Rojas.



“Si alguien quisiera jubilarse con el 70 por ciento de su sueldo tendría que aportar más o trabajar hasta los 110 años”, remata Rojas.



PROPUESTAS POR INTERNET



Una consulta hecha por este medio en internet dio como resultado que el 79 por ciento se jubilaría a los 58 años si las pensiones fueran “justas”.



Para establecer qué se entienden por jubilaciones “justas” se hizo una segunda pregunta ¿Qué porcentaje de su sueldo usted aceptaría como mínimo para jubilarse a la edad que permite la ley (58 años)?



Y aunque la mayoría menciona el 100 por ciento (era una pregunta abierta), hay también comentarios que sugieren 70 por ciento (para garantizar el sistema de pensiones).



También hay propuestas de un sistema inversamente proporcional (mayor porcentaje a quienes ganan menos).



MALESTAR POR EL 100% DE PENSIONES PARA MILITARES



Uno de los casos que más llaman la atención es el hecho de que personal y efectivos de las Fuerzas Armadas se jubilen con casi el 100 por ciento de su referente salarial, mientras que el resto de la población lo hace con 25 a 30 por ciento de su sueldo.



La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) en su artículo 115 señala: “El personal militar pasará al Servicio Pasivo con todos los haberes, bonos, beneficios y asignaciones alimentarias, excepto los derechos propios del Servicio Activo. Las rentas que debe percibir el personal militar, por seguro de vejez, de ninguna manera deberán ser inferiores al haber que perciben los del Servicio Activo. Los incrementos a los haberes del Servicio Activo serán aplicados en los mismos porcentajes para el personal del Servicio Pasivo”.



El investigador del Cedla, Bruno Rojas, observa, sin embargo que ese tratamiento no es para todos, sino sólo para los uniformados de alto rango, gracias a un acuerdo en el que el Estado hace los aportes para alcanzar el 100 por ciento.



Una figura parecida ocurre en la Policía Nacional, donde, además, son los propios policías que aportan a un fondo especial para las jubilaciones.



De una u otra manera, la diferencia causa malestar en la población, según se observa en opiniones en redes sociales recogidas por este medio.