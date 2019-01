Opositores refuerzan la campaña y buscan cambios de vocales







29/01/2019 - 07:38:43

El Deber.- Los partidos opositores están convencidos de que las primarias sirvieron para demostrar la desaprobación que enfrenta el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, incluso dentro de su propia militancia, y ahora anuncian que empieza una dura batalla con miras a las elecciones generales, donde, además de hacer campaña, quieren cuidar el voto.



El candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que los mismos masistas “le han dicho a Evo Morales y a Álvaro García Linera que no lo quieren como sus candidatos. Siete de cada diez no quieren ese binomio, por eso lo único que les queda es respetar el 21-F”.



Cárdenas resalta que la lucha de los partidos opositores también está centrada en renovar el Tribunal Supremo Electoral para que garantice transparencia, porque demostró su parcialidad al oficialismo al no atender la denuncia del diputado José Carlos Gutiérrez, del opositor UD, que pedía la inhabilitación del binomio oficialista por publicación de unas encuestas. “Estos vocales tienen que renunciar y promover un acuerdo político para nombrar miembros del Órgano Electoral, idóneos e independientes”.



También señaló que continuarán exigiendo la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas e insistirán con los organismos internacionales para que se pronuncien en contra de la reelección presidencial indefinida.



Paralelo a esta lucha, según Cárdenas, insistirán en recorrer todo el país y fortalecer la organización de la campaña electoral. “Ese es un trabajo que hay que hacer para no dejar ningún espacio libre a la dictadura de Evo Morales”, indicó Cárdenas.



En eso coincide el candidato presidencial del MNR, Virginio Lema, que, por su lado, anuncia una ardua tarea en la campaña electoral para las generales, pero a su vez impulsan una solicitud para que los vocales renuncien para abrir espacio a un “Tribunal Supremo Electoral probo y en el que todos confiemos”, remarcó.



Lema manifestó que solicitaron a los vocales que dejen el cargo, porque “con el ausentismo también la gente ha desaprobado el trabajo que han hecho”.



En el marco de la campaña electoral prevén recorrer el país, para que los conozcan y puedan hacer conocer su propuesta.



Control en las elecciones



Para el candidato de PDC, Jaime Paz Zamora, este 27 de enero se reforzaron los resultados del 21 de febrero de 2016 porque la “población, con espíritu democrático se ausentó de las urnas en señal de rechazo. “Es un nuevo triunfo de la conciencia democrática de los bolivianos”, indicó.



Paz Zamora propone que todos los candidatos que se perfilan para las elecciones generales empiecen a trabajar adecuadamente para que se produzca la unidad operativa para organizar un gigantesco control ciudadano el día de las elecciones de octubre. “Esa es una de las tareas de las distintas candidaturas pensando en octubre”, apuntó.



Para cuidar el voto



El candidato presidencial por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz, comprometió la presencia de delegados para cuidar el voto en cada una de las mesas el día de las elecciones nacionales. “Hay un TSE enteramente sometido al MAS. Todos hemos visto cómo han habilitado al binomio Evo-Álvaro, desestimando todas las impugnaciones que se presentaron. Ahora, el gran desafío que nos vamos a plantear es estar presente en octubre en las 30.000 mesas electorales, cuidando el voto del pueblo, como lo hicimos el 21-F, lo hicimos (domingo) y lo haremos en octubre. En el control electoral es donde el MAS pierde”, argumentó.



Ortiz resaltó que el 2 de enero iniciaron una gira nacional para presentar su propuesta de trabajo y que continuará hasta el último día que lo permita el calendario electoral de las elecciones generales. “Hemos sido los únicos que hemos recorrido todo el país, hicimos 70 actividades en 22 días con 10.000 asistentes, y vamos a continuar”, reiteró.



El también senador por Unidad Demócrata cree que el MAS fracasó en las primarias y que el binomio oficialista ha sido nuevamente deslegitimado, pero esta vez por sus propios militantes. “El 21-F ha sido reivindicado, por eso seguiremos realizando todas las acciones a escala internacional para que haya un pronunciamiento oportuno, antes de las próximas elecciones, que dejen claramente establecido que la reelección indefinida no es un derecho humano y que la sentencia del TCP no puede fundamentarse en la convención de Derechos Humanos”, dijo.



El expresidente y candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a través de su cuenta Twitter, también manifestó que Evo no pudo legitimarse ni ante sus votantes.



La base de la campaña



El candidato del Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi, calificó como una “experiencia funesta” estas primarias para el MAS, por lo que “ahora ve muy complicado que hablen de la legitimidad de Evo-Álvaro”.



Patzi cree que la cantidad de votantes que los partidos obtuvieron en las primarias será la que trabajará en la campaña.



En el caso de MTS, dijo que está sorprendido con el resultado porque con solo dos meses de trabajo lograron que más de 6.000 personas estén dispuestas a enfrentar esta campaña. “Creemos en la militancia, porque es la que hace la campaña, por eso vamos a dedicarnos, fundamentalmente, a tener estructura del partido porque si en dos meses hemos podido estructurar los nueve departamentos y eso ha podido llevar el mensaje de que existe el Movimiento Tercer Sistema y que esté bien posicionado, ahora con esa experiencia nos toca trabajar en estos ocho meses en la estructuración del partido”, indicó Patzi.



La candidata de PAN-BOL, Ruth Yolanda Nina, también quedó conforme con la respuesta de la población en las primarias, porque señala que mucha gente los apoyó, pero considera que para el MAS los resultados “fueron terribles porque terminaron totalmente derrotados por su propia militancia”, remarcó.



Nina recalcó que el trabajo electoral recién comienza. “La gente nos está esperando en los departamentos, al igual que los sectores sociales con los que ya hemos firmado acuerdos”.