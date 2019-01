Sucre: Universitarios se movilizan por el incremento en la matrícula







29/01/2019 - 07:37:35

Correo del Sur.- El incremento del costo de la matrícula, una de las decisiones adoptadas para paliar la crisis económica en la universidad San Francisco Xavier, encuentra resistencia en el sector estudiantil. Al justificar la determinación, las autoridades universitarias descartaron dialogar con la dirigencia estudiantil cuestionada y aseguraron que las “medidas austeras” también alcanzan a docentes y administrativos.



Tras conocer que el alza de la matrícula llegaba incluso al 900%, miembros de la Federación Universitaria Local (FUL) tomaron las infraestructuras académicas, desde la noche del domingo, y ayer, los estudiantes de base también se movilizaron, pero por separado.



El rector Sergio Padilla calificó el actuar de los universitarios como "reacción exagerada". Acotó que la resolución del pasado viernes fue "necesaria", ante la crisis económica que enfrenta la Universidad, con un déficit de Bs 83 millones.



Otra de las razones, dijo, es el cumplimiento de la Ley 1135 del Presupuesto General del Estado 2019, que en uno de sus artículos señala que "el incremento a la subvención ordinaria, será otorgado previa evaluación y cumplimiento de los compromisos asumidos por los convenios con cada universidad pública".



"Si queremos tener regularidad académica, debemos lograr mayor subvención, para esto tengo que demostrar gradualmente que estoy llegando a cumplir los convenios", manifestó Padilla, al anticipar que en esta gestión no habrá exámenes de competencia.



El vicerrector Peter Campos agregó que las medidas están orientadas a darle continuidad a la actividad académica y que garantizarán que los “docentes y administrativos cumplan sus funciones a cabalidad para devolverle la calidad y el prestigio a la Universidad”.



El director Administrativo Financiero, Jorge Sellis, señaló que también se aplicarán otras medidas, aunque no detalló cuáles. Recordó medidas ya anunciadas como el ajuste en los niveles salariales en el estamento administrativo. Para el sector docente, indicó que amerita realizar un análisis profundo de la carga horaria.



Las autoridades también apuntaron a las becas. Padilla recordó que el beneficio de las becas estuvieron sustentados por recursos de FANCESA desde 2007, pero que esos recursos bajaron y “como existe la predisposición de mantener las becas para los estudiantes”, dispusieron que todo lo recaudado por el incremento se destine al pago de ese beneficio.



Sellis precisó que ese incremento cubriría al menos el 45% del presupuesto anual requerido para el pago de becas, que es de Bs 26 millones, aproximadamente.



"El impacto de lo que puede representar el incremento de la matrícula es de Bs 12 millones aproximadamente, más 3 millones de los recursos IDH, el resto de FANCESA, o de recursos propios. Ya veremos la forma de cómo podemos lograr cubrir el presupuesto de becas", dijo.



EL CONFLICTO



Al menos tres grupos de estudiantes de diferentes carreras de San Francisco Xavier, al margen de la FUL, se movilizaron ayer, por la mañana, en contra del "matriculazo", al momento de argumentar que la medida atenta al derecho de la educación universitaria fiscal, y al salario mínimo de los padres de familia, más aun cuando fue asumida unilateralmente.



Otros compararon a la universidad como una entidad financiera, que pide a los estudiantes que vayan a dejar sus “ahorros” para que después les paguen con “becas”.



Un joven estudiante de la carrera de Sociología, proveniente de una provincia de Potosí y miembro de la Organización Revolucionaria Bases, asumió la extrema medida del tapiado en la puerta del edificio Central.



Cerca de mediodía, la dirigencia de la FUL también llegó en una marcha a la principal infraestructura de San Francisco Xavier. Su presencia generó amagues de enfrentamientos con otros estudiantes, quienes les exigieron que rindan cuentas del dinero que manejaron en su gestión, entre otras acusaciones.



Pese a la división reinante, coincidieron que continuarán con las protestas en contra del incremento, que debe ser aprobado en un Consejo Universitario, aunque éste aún no tiene fecha.



En medio del desorden, también algunos bachilleres protestaron pidiendo la ampliación de cupos de ingreso a la carrera de Medicina.



Frente a las protestas, Padilla anticipó que no dialogará con dirigentes “prebendales”, pero sí con dirigentes de Centros de Estudiantes “legítimamente reconocidos”, y que no tengan deudas pendientes con la Universidad. Recordó que varios miembros de la actual dirigencia no rindieron informes económicos del presupuesto que manejaron.



ORGANIZACIONES SE MANIFIESTAN



El presidente de la Junta Escolar de Padres de Familia del Distrito Sucre, Juan Carlos Durán, dijo que su sector rechaza la medida que asume la Universidad. Hoy emitirán un pronunciamiento al respecto, y solicitarán una reunión con el Rector.



También se pronunció el vicepresidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), Plácido Téllez. “Que los estudiantes paguen más no es la solución, es un daño a los padres de familia”, reclamó.