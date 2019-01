Cochabamba: En la Gobernación no exigen título a ningún miembro del Gabinete





29/01/2019 - 07:34:14

Opinión.- En la Gobernación de Cochabamba hay ocho secretarías y en ninguno de los casos, como tampoco en las direcciones, se exige a sus autoridades títulos en provisión nacional para ocupar esos cargos.



Para el asambleísta opositor Mario Orellana esto ocurre porque los manuales de funciones se hacen “a medida” de los funcionarios porque son designaciones políticas. El gobernador Iván Canelas informó que se trata de cargos de libre nombramiento, y aseguró que en esta institución pública se cumplen las disposiciones estipuladas en sus normas.



En el caso de la Alcaldía de Cochabamba, existen procesos porque varios funcionarios no habrían cumplido con el manual que, antes de 2016, exigía títulos profesionales.



Canelas reconoció que el manual de funciones de la Gobernación fue modificado una vez desde que él ingresó al cargo. Sin embargo, aclaró que ningún ajuste tuvo relación con eliminar las exigencias de títulos profesionales.



“Lo heredamos, luego lo perfeccionamos”.



La revisión de los documentos del personal está a cargo de la Unidad de Gestión de Talento Humano.



El documento no establece el requisito de títulos profesionales para secretarías ni direcciones porque son cargos “de libre nombramiento”.



El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Javier Castellón informó cada funcionario debe cumplir con la normativa. Acotó que no hubo denuncias por irregularidades en las designaciones de la Gobernación. Pero, dada la coyuntura, anunció que pedirá informes.



Por su lado, el director departamental de Integración con Regiones, Municipios y Autonomías de la Gobernación, Nelson Virreira, informó que aunque no están establecidas las exigencias en el manual de funciones, el 98 por ciento de las autoridades de libre nombramiento cuentan con títulos.



En el Gabinete departamental hay profesionales en casi todas las secretarías.



“En los demás cargos, la parte técnica, desde los jefes de unidad hasta la parte operativa, sí requieren títulos en provisión nacional. Todos está descrito en el manual de funciones y se hace cumplir”.



Pero, estos aspectos, que dependen de las autoridades ejecutivas de los gobiernos en sus diferentes niveles, dan lugar a observaciones.



El asambleísta opositor Mario Orellana cuestionó que tanto el Gobierno nacional, como las gobernaciones y alcaldías, tengan la libertad de adecuar los manuales de funciones a su conveniencia.



“Si desean colocar a su compañero militante de confianza, lo que hacen es readecuar el perfil del cargo como un traje a medida (…). Ahí radica el problema central de la deficiencia o las deficiencias que se tienen en la gestión pública”.

Apuntes



Manual de la Alcaldía



En al menos 7 de las 13 secretarías de la Alcaldía no es necesario el título:



* Ejecutiva: formación académica en ciencias jurídicas y políticas, ciencias sociales, ciencias de la comunicación, periodismo, ciencias económicas o ciudadano con experiencia en administración pública, manejo de grupos y organizaciones sociales.



* General: formación académica en ciencias jurídicas y políticas, ciencias económicas, ciencias sociales o ciudadano con experiencia administración pública o manejo de grupos y organizaciones sociales.



* Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana: formación académica en ciencias tecnológicas, ciencias jurídicas y políticas, ciencias económicas, policial, militar o afines al área organizacional.



* Desarrollo Sustentable: formación académica en ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias tecnológicas o ramas afines.



* Gobernabilidad: formación académica en ciencias jurídicas y políticas, ciencias económicas, ciencias sociales o ciudadano con experiencia de administración pública o manejo de grupos y organizaciones sociales.



* Planificación: formación académica en ciencias jurídicas y políticas, ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias tecnológicas, arquitectura o ciudadano con experiencia en la administración pública o manejo de grupos y organizaciones sociales.



* Desarrollo Humano: formación académica en ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias económicas, ciencias humanas o ciencias jurídicas y políticas.



En secretarías como Asuntos Jurídicos, Administrativa y Financiera, Desarrollo de Infraestructura Territorial y Salud exigen el título.