Costas deslinda responsabilidad del TSE en observaciones de Morales







29/01/2019 - 07:33:00

La Razón.- El vicepresidente del (TSE), Antonio Costas, deslindó cualquier responsabilidad sobre los registros de los partidos políticos, como respuesta al presidente Evo Morales que denunció que "alguien está manipulando" los datos del padrón de militantes.



"Los datos que reflejan los libros son los que han colectado las organizaciones políticas; ahora yo creo que la enseñanza que recibimos todos es que debemos hacer una acción de contrastación y validación con el sistema biométrico, pero a raíz de que esto (las primarias) se precipitó, fue imposible hacerlo", dijo durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la red UNO.



Morales pidió a los vocales del TSE investigar la manipulación de datos. "Alguien está manipulando, alguien está usando y alguien nos quiere perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral. A mí me ha sorprendido esta información", refirió respecto a la denuncia de inexistencia de militantes en la base de datos electoral utilizada en las primarias del domingo.



Costas evitó referirse directamente a las denuncias de Morales y aclaró que el registro de militantes es enteramente responsabilidad de las organizaciones políticas.



"El Órgano Electoral hace dos tareas básicas: consolidar la información y contrastarla con el Padrón Electoral y evitar que un ciudadano esté inscrito en más de una organización política", manifestó.



Recordó que el reglamento para las primarias, del 26 de septiembre de 2018, establece que en caso de que un ciudadano esté inscrito en más de un partido político lo que tendrá valor es el último registro.