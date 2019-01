Pese al fracaso de Lliquimuni, insisten en exploración en La Paz







29/01/2019 - 07:25:20

Página Siete.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) insistirá en la exploración de petróleo en La Paz, pese al fracaso de la búsqueda en Lliquimuni.



El presidente de la estatal, Óscar Barriga, informó que desde 2012 a la fecha, YPFB realiza una serie de estudios, entre ellos de sísmica, en el norte de La Paz, con el propósito de ubicar un nuevo pozo exploratorio y sumar recursos hidrocarburíferos.



“Desde 2012, YPFB -que aglutina toda la información que se tiene sobre nuestros campos- acumula información que nos permite inferir que hay recursos en esas áreas. Todo ese trabajo se ha culminado y en el norte del país y en el occidente persisten los trabajos para consolidar ese modelo”, explicó ayer durante la presentación del plan de inversiones 2019.



Por ejemplo, mencionó que este año se perforarán dos pozos estatigráficos (estudio e interpretación de las rocas), con el objetivo de evaluar si la información que se recopiló es adecuada o no.



“En otras palabras, voy a validar toda la información de esa área. Me refiero a la zona de Madre de Dios (Pando y Beni), lo mismo se hará en el norte de La Paz y también tenemos estudios de sísmica en Oruro. Es decir que seguimos realizando una serie de estudios que nos permitan consolidar y llegar a tener identificado el lugar para nuestro pozo exploratorio”, indicó en la presentación de las inversiones para 2019.



Para este año, la estatal petrolera y las operadoras tienen previsto invertir 1.450 millones de dólares.



Según YPFB, parte de esos recursos se dirigirán a la exploración en zonas no tradicionales como La Paz, Beni y Pando, con el objetivo de incrementar y reponer las reservas de hidrocarburos, señala una nota de prensa.



Lliquimuni



En marzo de 2016, Yacimientos informó que las operaciones del proyecto de perforación exploratoria Lliquimuni Centro X-1 culminaron con el hallazgo de volúmenes hidrocarburíferos “no comerciales”.



En esa misma fecha, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que los trabajos que se hicieron en esa área no fueron un fracaso y que se continuaría con los estudios.



En julio de 2017, en una nota de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, se anunció una inversión de 134,8 millones de dólares para la cadena de hidrocarburos en el departamento de La Paz.



De ese valor, 56,9 millones de dólares estaban dirigidos a la exploración, 32,6 millones a la distribución de redes de gas, 31,5 millones para inversiones menores, 10,2 millones a la comercialización y el almacenamiento, y 3,6 millones para transporte.



En la nota de prensa se detallaba que con el fin de hallar recursos, es decir petróleo o gas natural, la estatal petrolera y Petrobras Bolivia, y en convenio con Gazprom, apuntaban a explorar 10 áreas de interés en La Paz.



Entre ellas se encontraban Río Beni, Nueva Esperanza, San Felipe, Puerto Acosta, Tiwanaku y Toledo.