Baja inversión de YPFB en exploración







29/01/2019 - 07:24:11

El Diario.- El programa de exploración y explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contempla 905 millones de dólares, de los que se considera solamente 450 millones para fines de exploración de acuerdo con las explicaciones ofrecidas ayer por el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga.



En su momento, el exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, José Padilla, planteó –al menos– 8.000 millones anuales de inversión en la búsqueda nuevos yacimientos.



RECURSOS TOTALES



Barriga informó que la estatal petrolera y las operadoras tienen previsto invertir durante la presente gestión en total, 1.450 millones de dólares en el sector. Los recursos económicos comprenden tareas de exploración en áreas no tradicionales en los departamentos de La Paz, Beni y Pando en la perspectiva de incrementar y reponer las menguadas reservas hidrocarburíferas.



Sin embargo, las inversiones anunciadas por el presidente de YPFB son mínimas frente al anuncio de petroleras y el Gobierno de Argentina para desarrollar el yacimiento de Vaca Muerta, que superan 10.000 millones de dólares.



El analista del sector energético Boris Gómez Úzqueda dijo que las inversiones en la perforación de un solo pozo pueden demandar entre 50 a 200 millones de dólares, cuyos resultados son de largo plazo y de cinco años en promedio en Bolivia. La probabilidad de éxito es 20 por ciento.



Además, son inversiones de riesgo, por ello la inversión privada se arriesga al negocio de los hidrocarburos, debido a que demanda miles de millones, que YPFB no los tiene, además con tecnología de punta, agregó.



Mientras tanto, Barriga calificó a la inversión de 450 millones en exploración, como significativa, y dijo que la misma conlleva, “una apuesta importante, no solamente en la diversificación de los segmentos de exploración, sino que cuantitativamente este volumen de inversión representa la importancia que nosotros le damos a la exploración”.



Agregó que “no solamente estamos en zonas tradicionales, hoy de acuerdo a nuestro portafolio de proyectos estaremos también en zonas no tradicionales, estaremos perforando pozos en Pando, Beni en La Paz, obviamente estaremos perforando en zonas tradicionales que geográficamente están en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.



El Plan de Exploración de la presente gestión comprende 18 pozos exploratorios, de los cuales nueve están por concluir, cinco en perforación y cuatro en obras civiles (camino y planchada). Ocho proyectos sísmicos: seis estudios a concluir, un estudio en ejecución y un estudio en licenciamiento ambiental y diez proyectos de geología y geofísica.



Del total de las inversiones programadas para la presente gestión, 1.028 millones de dólares corresponden a las empresas subsidiarias, filiales de la estatal petrolera y operadoras privadas y 423 millones de dólares a YPFB, Casa Matriz.



Para exploración y explotación se destinó 905 millones de dólares, transporte 235 millones, redes de gas 137 millones, industrialización y plantas 108 millones, otras inversiones 35 millones, refinación 12 millones, almacenaje 9 millones y comercialización 8 millones.



INTERNACIONALIZACIÓN



Según dijo el titular de YPFB, Óscar Barriga, este año se consolidará el proceso de internalización de la estatal petrolera con la apertura de unidades de negocio en Perú, Brasil, Argentina y Paraguay, lo que significa que Yacimientos formará parte del negocio del gas, a través de futuras alianzas estratégicas con privados de dichos países.



REGIÓN



Un reportaje de la agencia Reuters, sobre la atracción de capitales en el sector petrolero, mostró la agresiva competencia de grandes petroleras en las más recientes rondas de licitación de áreas para exploración y producción en México y Brasil, cuyos gobernantes abrieron las puertas a la inversión extranjera y esperan captar 110.000 millones de dólares en compromisos para las próximas décadas.



La región modificó normativas y en algunos países flexibilizaron requisitos siendo menos rígidos para atraer capital extranjero orientado a la exploración de áreas hidrocarburíferas, mientras que en Bolivia las inversiones en materia de exploración no superan 500 millones de dólares.