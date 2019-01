YPFB invertirá $us 1.450 MM e ingresará con exploración a La Paz, Beni y Pando





28/01/2019 - 21:41:17

La Paz.- El presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga Arteaga, informó hoy que la estatal petrolera y las operadoras tienen previsto invertir durante la presente gestión, $us 1.450 millones en el sector hidrocarburos, recursos económicos que comprenden ingresar con tareas de exploración en zonas no tradicionales como La Paz, Beni y Pando en la perspectiva de incrementar y reponer las reservas de hidrocarburos.



“Si hacemos una mirada sobre la inversión en exploración estamos hablando que vamos a tener una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares, está inversión significa para nosotros una apuesta importante no solamente en la diversificación de los segmentos de exploración, sino que cuantitativamente este volumen de inversión representa la importancia que nosotros le damos a la exploración”, a firmó el ejecutivo de la estatal petrolera.



Agregó que “no solamente estamos en zonas tradicionales, hoy de acuerdo a nuestro portafolio de proyectos estaremos también en zonas no tradicionales, estaremos perforando pozos en Pando, Beni en La Paz, obviamente estaremos perforando en zonas tradicionales que geográficamente están en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.



El Plan de Exploración de la presente gestión comprende 18 pozos exploratorios, de los cuales nueve están por concluir, cinco en perforación y cuatro en obras civiles (camino y planchada). Ocho proyectos sísmicos: seis estudios a concluir, un estudio en ejecución y un estudio en licenciamiento ambiental y diez proyectos de geología y geofísica.



LAS INVERSIONES



Del total de las inversiones programadas para la presente gestión, $us 1.028 millones corresponde a las inversiones de las empresas subsidiarias, filiales de la estatal petrolera y operadoras privadas y 423 millones de dólares a YPFB Casa Matriz.



Para exploración y explotación se destinó $us 905 millones, transporte $us 235 millones, redes de gas $us 137 millones, industrialización y plantas $us 108 millones, otras inversiones $us 35 millones, refinación $us 12 millones, almacenaje $us 9 millones y comercialización $us 8 millones.



Adicionalmente, este año se consolidará el proceso de internalización de la estatal petrolera con la apertura de unidades de negocio en Perú, Brasil, Argentina y Paraguay, lo que significa que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, formará parte del negocio del gas a través de consolidar alianzas estratégicas con privados de dichos países.



YPFB concretó histórica inversión en la cadena productiva del sector. En lo que va de la Nacionalización de los Hidrocarburos, en el sector se invirtió $us 13.895 millones, 2.6 veces más que en el período 1993-2005, recursos que beneficiaron prioritariamente a la familia boliviana a través del abastecimiento de combustibles y las instalaciones de gas a domicilio.