EE.UU. impone sanciones a petrolera estatal venezolana PDVSA y bloquea $us 7.000 millones en activos





28/01/2019 - 18:14:38

VOA.- El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció el lunes que Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA, la petrolera estatal venezolana PDVSA, en las más duras medidas tomadas hasta ahora contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.



"Hemos continuado exponiendo la corrupción de Maduro y sus amigos y la medida de hoy, garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano", dijo Bolton a periodistas en la Casa Blanca.



Por su parte, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, dijo que "Estados Unidos está tomando medidas contra los responsables del trágico declive de Venezuela y continuará usando todo el conjunto de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia".



"La designación de hoy de PDVSA ayudará a evitar que (Nicolás) Maduro desvíe más los activos de Venezuela y los mantenga para el pueblo de Venezuela", añadió Mnuchin.



Las sanciones bloquean $ 7.000 millones en activos el martes, y significan $11.000 millones en ingresos de exportación perdidos durante un año, dijo John Bolton, el asesor de seguridad nacional.



Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó anunció, a través de un comunicado, que asume el control de los activos del Estado en el exterior y que, en los próximos días, designará a directiva de CITGO, filial de la estatal Petróleos de Venezuela para evitar desfalco.



"A partir de este momento, iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior para impedir que en su etapa de salida y o conforme con todo lo que le han robado a Venezuela, el usurpador y su banda busquen "raspar la olla" y siga robándose el dinero de los venezolanos", dijo en el comunicado difundido en redes sociales.



"Hemos denunciado antes la comunidad internacional la corrupción de PDVSA y cómo la convirtieron en red de financiamiento de delitos", agregó.



PDVSA es la mayor fuente de recursos de Venezuela, y es propietaria de la refinería Citgo en Estados Unidos, el más importante activo de la nación sudamericana en el extranjero.



Hasta ahora, el presidente Donald Trump no había sancionado el vital sector petrolero de Venezuela, en consideración a las dificultades que atraviesa el pueblo venezolano y para evitar perjuicios a compañías y consumidores estadounidenses.



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que no espera que los consumidores estadounidenses vean precios más altos en las gasolineras como resultado de las nuevas sanciones a Venezuela.



Señaló que hay un puñado de refinerías estadounidenses que dependían del petróleo venezolano, pero que han reducido esa dependencia recientemente.



Mnuchin dice que también está seguro de que "muchos de nuestros amigos en Medio Oriente estarán felices de recuperar el suministro a medida que reducimos el suministro de Venezuela"".



La semana pasada, la administración Trump respaldóa la opositora Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) en una disputa sobre el legítimo gobierno de Venezuela.