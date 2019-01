Canciller venezolano: Exigimos al Gobierno de EE.UU. que hable con una sola voz







28/01/2019 - 18:09:38

RT.- El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha informado este lunes que Caracas ha "exigido al Gobierno de los EE.UU. que hable con una sola voz" para buscar "los canales de entendimiento con respeto mutuo".



Durante una rueda de prensa desde la Casa Antonio José de Sucre, en Caracas, Arreaza mencionó que la diplomacia de Washington en este momento es un "poco esquizofrénica", porque "juegan a dos tableros, el real y el virtual", en referencia a las relaciones que mantienen con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la posición que han fijado con su reconocimiento a la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, lo que ha catalogado el mismo ministro como "un golpe de Estado en desarrollo" con EE.UU. delante.



Señaló que, si se impone "el juego virtual" sobre el real, habrá una ruptura definitiva entre ambos países.



Además, recordó que actualmente Caracas y Washington tienen un plazo de 30 días, a pedido de EE.UU., para negociar el establecimiento de una "Oficina de Intereses" en la capital de cada país, luego de la ruptura de relaciones políticas y diplomáticas.



El ministro manifestó que esperan reunirse este martes o miércoles "con el equipo estadounidense que se quedó en Venezuela" para avanzar en el establecimiento de esa oficina; mientras, el resto del personal diplomático – tanto de EE.UU. en Caracas como de Venezuela en territorio estadounidense– ya abandonó las respectivas sedes consulares.



Conversaciones constantes



Arreaza informó que, pese a la posición de EE.UU. frente al "golpe", ambos países han mantenido conversaciones constantes.



"Este año hemos recibido de la Embajada de EE.UU. en Venezuela 42 notas diplomáticas", informó el político, que añadió que, de ellas, 30 han sido enviadas después del 10 de enero, fecha en la que Maduro fue juramentado para un segundo mandato presidencial.



"Esta es la realidad, notas tangibles, comunicación permanente", enfatizó el canciller venezolano, y manifestó que Venezuela actúa "de buena fe, de acuerdo a la Constitución y la Convención de Viena" y esperan que "EE.UU. haga lo mismo".



Arreaza dejó claro: "Si fuera necesario reunirse con el diablo para que las relaciones de nuestros países sean de paz, lo haríamos".



Victoria en la OEA y la ONU



Arreaza resaltó las victorias que consiguió Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde la mayoría de los países miembros se pronunció en contra de una resolución contra el país suramericano.



Además, recordó que, luego, EE.UU. solicitó una reunión en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se celebró el pasado sábado.



"Al ver que fallaron en la OEA, fueron a la ONU", señaló el ministro y dijo que ahí "la posición firme de Venezuela y otros países del mundo dieron una muestra de diplomacia y respeto por la democracia y las leyes venezolanas".



El político denunció que EE.UU. "extorsiona" y "amenaza" a los países, principalmente de América Latina, con "cortarle la cooperación" si no se pronuncian contra Venezuela, medida que —mencionó— es una "violación" a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional.



"Tenemos la certeza de que se va imponer el derecho internacional en la región, en Europa y Estados Unidos. Si no, sería una locura. Será una barbarie si se comienzan a irrespetar las normas internacionales", dijo.



Apertura al diálogo



Arreaza informó que representantes de Uruguay, México y San Cristobal y Nieves se reunirán con el secretario General de la Organización de las Naciones unidas (ONU), Antonio Guterres, para "transmitir el mensaje de entablar un diálogo" en Venezuela.



"El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar en cualquier momento con la oposición venezolana", reiteró.



Aunque señaló que ambas partes mantienen "diálogo y comunicación permanente", y algunas reuniones son "secretas, por petición de ellos".



La situación de Venezuela



El 23 de enero Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos según varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela en medio de una manifestación en Caracas.



Su legitimidad para encabezar Venezuela ha sido reconocida por EE.UU. y una serie de países latinoamericanos.



Nicolás Maduro anunció que Venezuela rompe relaciones diplomáticas y políticas con EE.UU.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el jueves que Washington está listo para proporcionar a Venezuela ayuda humanitaria por valor de más de 20 millones de dólares.



Al cierre de la sesión, 16 de los 34 miembros de la OEA reconocieron oficialmente a Guaidó como mandatario interino de Venezuela mediante una resolución firmada por Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.



Desde la Unión Europea han evitado reconocer explícitamente a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. La Alta representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se ha pronunciado a favor de elecciones libres en el país suramericano.



Por otro lado, desde los gobiernos de México, Bolivia, Cuba, Irán, China y Rusia han adelantado que no reconocerán a Guaidó como presidente. Además, Maduro reveló que recibió una llamada del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestándole su apoyo.