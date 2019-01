Encuentra un trozo de un hueso humano en un par de calcetines recién comprados







28/01/2019 - 15:53:55

Actualidad.- Un vecino de la ciudad de Colchester, en el condado inglés de Essex (Reino Unido), se encontró con sendos trozos de hueso humano en un par de calcetines recién comprados en un establecimiento de la cadena Primark. El extraño suceso ocurrió el 10 de diciembre, pero no fue denunciado hasta el 2 de enero, informa The Guardian.



"Los detectives continúan las investigaciones tras el descubrimiento de lo que se cree que es parte de un hueso humano en un par de calcetines de Primark", explicó un portavoz de la policía citado por el diario.





"El hueso no parece ser el resultado de un trauma reciente y no tenía piel ni otras partículas que rodeándolo. Estamos en contacto con la tienda que, a su vez, está hablando con sus proveedores para obtener más información sobre el suceso", abundaron los agentes.



"No tenemos evidencias de que se haya producido nada extraño en la fábrica, por lo que es muy probable que el individuo haya colocado el objeto en los calcetines por razones desconocidas", aseguró un portavoz de la popular cadena de ropa.



"Primark ha sido objeto de incidentes en el pasado remoto que posteriormente se han revelado como falsos (...) Primark se disculpa sinceramente con el cliente que encontró el objeto por la angustia causada", acabaron admitiendo desde Primark.